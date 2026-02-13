OpenAI ने रियल-टाइम कोडिंग वाला मॉडल किया पेश, भर-भर के मिलेगा फायदा

OpenAI ने 2026 में कोडिंग पर अपना फोकस और मजबूत करते हुए अपना पहला रियल-टाइम कोड लिखने वाला AI मॉडल पेश किया है। यह कंपनी का पहला ऐसा मॉडल है जो रियल-टाइम में यानी तुरंत कोड लिख सकता है। इससे पहले कंपनी ने GPT-5.3-Codex लॉन्च किया था, जिसे खासतौर पर कोडिंग के लिए बनाया गया था। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए Codex-Spark को रिसर्च प्रीव्यू के रूप में ChatGPT Pro यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। कंपनी के CEO Sam Altman ने हाल ही में बताया कि Codex की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक हफ्ते में इसके इस्तेमाल में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

क्या है GPT-5.3-Codex-Spark

GPT-5.3-Codex-Spark अभी सिर्फ ChatGPT Pro यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसे Codex App, कमांड लाइन इंटरफेस (CLI) और IDE एक्सटेंशन के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह अभी रिसर्च प्रीव्यू में है, इसलिए इसमें कुछ सीमाएं हो सकती हैं और कभी-कभी छोटे इश्यू भी आ सकते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी रियल-टाइम कोडिंग है। यानी यह बहुत तेजी से कोड लिख और एडिट कर सकता है। कंपनी के अनुसार इसे खासतौर पर कम समय (लो-लेटेंसी) में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। दावा है कि यह मॉडल एक सेकंड में लगभग 1000 टोकन प्रोसेस कर सकता है। इससे डेवलपर्स को कोड बनने का इंतजार कम करना पड़ेगा और वे अपने प्रोजेक्ट पर ज्यादा तेजी से काम कर सकेंगे।

यह मॉडल कैसा है

यह एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ टेक्स्ट के जरिए काम करता है। यह कोड लिख सकता है, पहले से लिखे कोड में जरूरी बदलाव कर सकता है, लॉजिक को आसान और सही तरीके से फिर से व्यवस्थित कर सकता है और इंटरफेस को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें 1,28,000 टोकन का बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक बार में काफी लंबा डेटा समझ सकता है, इसलिए सामान्य और मध्यम स्तर के मुश्किल काम आसानी से संभाल लेता है लेकिन अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा या ज्यादा मुश्किल है, तो कंपनी ने GPT-5.3-Codex मॉडल इस्तेमाल करने की सलाह दी है। Codex-Spark की तेज स्पीड का कारण सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि खास हार्डवेयर भी है। हाल ही में OpenAI ने Cerebras के साथ पार्टनरशिप की है। इस मॉडल को Cerebras के Wafer Scale Engine 3 पर चलाया जाता है, जो बहुत तेज स्पीड से रिजल्ट देने में सक्षम है।

Codex-Spark की परफॉर्मेंस

अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो कंपनी का कहना है कि अपने Internal Benchmark टेस्ट के अनुसार Codex-Spark ने SWE-Bench Pro और Terminal-Bench 2.0 जैसे टेस्ट में GPT-5.1-Codex-mini से बेहतर काम किया है हालांकि यह GPT-5.3-Codex से थोड़ा पीछे है फिर भी इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज स्पीड है। यह बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, जिससे डेवलपर्स को कोड लिखने और टेस्ट करने में समय बचता है। कंपनी इसे पहले कुछ चुनिंदा डिजाइन पार्टनर्स को API के जरिए देगी। इसका मकसद यह समझना है कि डेवलपर्स इसे अपने ऐप या प्रोडक्ट में कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। Codex-Spark के लिए अलग से रेट लिमिट रखी गई है, यानी इसका इस्तेमाल आपकी सामान्य लिमिट में नहीं गिना जाएगा। आने वाले हफ्तों में इसे और ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।