OpenAI का Codex App अब Windows पर भी उपलब्ध, Microsoft Store से कर सकते हैं डाउनलोड

OpenAI ने अपने कोडिंग टूल Codex App को अब Windows यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने इसका ऐप केवल macOS के लिए जारी किया था। अब Windows ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स भी इस ऐप को सीधे Microsoft Store से डाउनलोड कर सकते हैं। कंपनी के अनुसार, यह ऐप डेवलपर्स को AI की मदद से कोड लिखने, बग ठीक करने और बड़े प्रोजेक्ट्स को आसानी से मैनेज करने में मदद करेगा। खास बात यह है कि Windows वर्जन में एक Native Agent Sandbox भी दिया गया है, जिससे डेवलपर्स सुरक्षित माहौल में कोड टेस्ट कर सकते हैं। और पढें: OpenAI ने macOS के लिए Codex App किया लॉन्च, अब AI एजेंट करेंगे कोडिंग में मदद

Codex ऐप में डेवलपर्स को क्या नए फायदे मिलेंगे?

कंपनी ने इस नए लॉन्च की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। पोस्ट में बताया गया कि Windows यूजर्स को अब पूरा Codex ऐप एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें PowerShell जैसे Windows डेवलपर एनवायरमेंट का भी सपोर्ट होगा। Codex ऐप को एक तरह का कमांड सेंटर माना जा रहा है, जहां डेवलपर्स एक ही समय में कई AI एजेंट्स को अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए चला सकते हैं। इससे बड़े और मुश्किल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम करना पहले से ज्यादा आसान हो जाता है। डेवलपर्स एक ही इंटरफेस में कोड के बदलाव (code diffs) देख सकते हैं और अपने मौजूदा सेटअप के साथ काम जारी रख सकते हैं।

Codex क्या है और यह कैसे काम करता है?

Codex एक क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजेंट है जिसे OpenAI ने पहली बार अप्रैल 2025 में पेश किया था। यह बड़े लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) पर आधारित है जिन्हें खासतौर पर कोडिंग के लिए ट्रेन किया गया है। Codex अपनी भाषा में दिए गए निर्देशों को समझकर कोड लिख सकता है, बग ढूंढकर ठीक कर सकता है, टेस्ट तैयार कर सकता है और Git रिपॉजिटरी में काम करने में मदद कर सकता है। यही टेक्नोलॉजी GitHub Copilot जैसे फेमस AI कोडिंग टूल्स को भी ताकत देती है। यह सिस्टम कई प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे Python, JavaScript और Go के साथ काम कर सकता है।

Windows पर Codex ऐप में कौन-कौन से खास फीचर्स मिलेंगे?

Windows पर आया Codex ऐप macOS वर्जन की तरह ही कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है। डेवलपर्स इसमें AI एजेंट्स को मुश्किल कोडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए निर्देश दे सकते हैं, पूरे ऐप बना सकते हैं या बड़े कोडबेस को डिबग कर सकते हैं। ऐप में Multi-Threaded Operations का सपोर्ट है, जिससे अलग-अलग AI एजेंट एक ही समय में अलग-अलग काम कर सकते हैं। इससे ऐसा महसूस होता है जैसे डेवलपर एक पूरी टीम के साथ काम कर रहा हो, हालांकि Windows पर फ्री और Go प्लान वाले यूजर्स को बेसिक फीचर्स मिलेंगे, जबकि Plus, Pro, Business, Enterprise और Edu प्लान लेने वालों को ज्यादा फीचर्स और बेहतर लिमिट्स मिलेंगी।