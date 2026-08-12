Linux पर भी चलेगा ChatGPT, आ गया डेडिकेटेड डेस्कटॉप ऐप

OpenAI ने लंबे समय Linux यूजर्स की मांग को आखिरकार पूरा कर दिया है। कंपनी ने इस OS यूज करने वाले यूजर्स के लिए ChatGPT डेस्कटॉप ऐप को लॉन्च किया है, जिसके प्रीव्यू वर्जन को रिलीज किया गया है। साधारण शब्दों में कहें, तो अब Linux पर भी चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया जाएगा।

कंपनी के मुताबिक, ऐप के आने से अब यूजर्स Linux पर काम करने वाले कंप्यूटर पर आसानी से चैटजीपीटी, जीपीटी वर्क और Codex का उपयोग कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस ऐप्लिकेशन को Linux से पहले विंडोज और MacOS के लिए पेश किया गया था।

किन वेरिएंट में करेगा App काम ?

ओपनएआई ने बताया कि चैटजीपीटी ऐप को Linux के Ubuntu 24.04, 26.04 LTS, Debian 13, Fedora 43 और 44 डेस्कटॉप वर्जन के लिए रिलीज किया गया है। इसके साथ यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में एआई ऐप को अन्य वर्जन्स के लिए भी पेश किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है।

Anthropic पहली कंपनी है, जिसने एक महीने पहले Linux ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए Claude ऐप को लॉन्च किया था। इसे Ubuntu 22.04 और Debian 12 वर्जन के लिए पेश किया गया।

पिछले साल जुड़ा यह फीचर

अंत में बताते चलें कि ओपनएआई ने चैटजीपीटी को बेहतर बनाने के लिए शॉपिंग रिसर्च नाम के फीचर को पेश किया था। इस फीचर की खासियत है कि यह शॉपिंग को बहुत आसान बनता है। इस फीचर की मदद से यूजर्स आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकेंगे।

कैसे करता है यह फीचर काम ?

कंपनी ने बताया कि यह फीचर यूजर्स द्वारा बताए गए प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल देता है। इनमें कंपेरिजन, फीचर, रिव्यू और फायदे-नुकसान शामिल होते हैं। इस डिटेल से यूजर्स के लिए यह तय करना आसान हो जाता है कि उन्हें प्रोडक्ट लेना है या नहीं। इससे प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

यह सुविधा ChatGPT के Free, Go, Plus और Pro यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इसका उपयोग मोबाइल और वेब दोनों पर किया जा सकता है। प्रोडक्ट के बारे में पूछने पर यह अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और पूरी जानकारी कुछ मिनटों में दे देता है।

FAQs

1. ओपनएआई ने चैटजीपीटी ऐप को किस OS पर काम करने वाले कंप्यूटर के लिए रिलीज किया है ?

Ans. चैटजीपीटी ऐप को Linux ओएस के लिए पेश किया गया है।

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2. Linux के किस वर्जन पर काम करेगा चैटजीपीटी ऐप ?

Ans. चैटजीपीटी का ऐप Linux के Ubuntu 24.04, 26.04 LTS, Debian 13, Fedora 43 और 44 डेस्कटॉप वर्जन को सपोर्ट करेगा।