Google Assistant होगा बंद, 4 सितंबर से Android फोन में Gemini लेगा इसकी जगह, जानें आपके लिए क्या बदलेगा

Edited by Ashutosh Ojha |Published: Aug 11, 2026, 06:17 PM (IST)
कंपनी 4 सितंबर से एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स पर गूगल असिस्टेंट को धीरे-धीरे बंद करना शुरू करेगी और उसकी जगह Gemini को डिफॉल्ट मोबाइल असिस्टेंट बनाया जाएगा। आपको बता दें यह बदलाव एक ही दिन में सभी यूजर्स के लिए नहीं होगा। गूगल इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा, इसलिए किसी यूजर के फोन में यह बदलाव कुछ दिनों में दिख सकता है तो किसी के फोन में कुछ हफ्तों बाद।
गूगल असिस्टेंट को पहली बार साल 2016 में लॉन्च किया गया था और यह एंड्रॉइड यूजर्स के बीच काफी फेमस रहा है। अब कंपनी इसे जेमिनी से बदल रही है। जिससे यह सिर्फ वॉयस कमांड ही नहीं समझेगा, बल्कि स्क्रीन पर दिख रही जानकारी के बारे में भी सवालों के जवाब दे सकेगा। इसके अलावा यह मैसेज भेजने, कॉल करने, अलार्म और टाइमर सेट करने, म्यूजिक कंट्रोल करने, रिमाइंडर बनाने और कई दूसरे रोजमर्रा के काम भी करेगा। कंपनी का दावा है कि जेमिनी लंबी और सामान्य भाषा में दिए गए निर्देशों को भी बेहतर तरीके से समझ सकेगा, जिससे यूजर्स का अनुभव पहले से ज्यादा आसान और स्मार्ट होगा।
यह बदलाव सिर्फ एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं रहेगा। गूगल धीरे-धीरे Gemini को स्मार्टवॉच, वायरलेस हेडफोन्स और एंड्रॉइड ऑटो से जुड़े डिवाइसों में भी उपलब्ध कराएगा। Android Auto में Gemini कॉल, मैसेज, नेविगेशन और म्यूजिक जैसी सुविधाओं को संभालेगा। Google अपने स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स में भी Gemini को शामिल करने की तैयारी कर रहा है।
Google Assistant का सपोर्ट अभी इन चीजों को मिलता रहेगा, जैसे…
इसके अलावा जिन पुराने डिवाइसों में Gemini उपलब्ध नहीं है या जिन देशों में इसकी सेवा अभी शुरू नहीं हुई है, वहां Google Assistant कुछ समय तक पहले की तरह काम करता रहेगा।
भारत समेत कई देशों में यह बदलाव डिवाइस और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग समय पर देखने को मिलेगा। यानी सभी भारतीय यूजर्स को 4 सितंबर से ही Gemini नहीं मिलेगा। जिन स्मार्टफोन्स में Gemini का सपोर्ट होगा, वहां समय के साथ Google Assistant की जगह Gemini अपने आप डिफॉल्ट असिस्टेंट बन जाएगा। शुरुआत में कुछ फीचर्स पहले से अलग दिख सकते हैं या कुछ सुविधाएं धीरे-धीरे जोड़ी जा सकती हैं।