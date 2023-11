OpenAI में Sam Altman की वापसी, Microsoft CEO की अहम भूमिका

OpenAI में Sam Altman की वापसी हो गई है। पिछले सप्ताह सैम ने ChatGPT वाली कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मीरा मुराती को OpenAI का अंतरिम CEO बनाया गया। हालांकि, महज दो दिन के अंदर ही मीरा मुराती को CEO पद से हटा दिया गया और उनकी जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitch के पूर्व CEO Emmett Shear को OpenAI का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। इस बीच Sam Altman को माइक्रोसॉफ्ट CEO ने अपनी AI रिसर्च टीम में आने का ऑफर दिया और सैम ने उसे स्वीकार लिया था। हालांकि, इस दौरान सैम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर OpenAI से अपने लगाव को जाहिर किया।

सैम ऑल्टमैन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे OpenAI से प्यार है और पिछले कुछ दिनों में मैनें जो भी किया है वो इस टीम की सेवा और इसके उदेश्य को साथ लेकर चलने के लिए किया। जब मैनें माइक्रोसॉफ्ट ज्वॉइन करने का फैसला पिछले रविवार को किया था, तो यह साफ था कि वो मेरे और मेरी टीम के लिए सबसे बेहतर रास्ता था। नए बोर्ड और सत्या के सहयोग से मैनें OpenAI में दोबारा वापसी का फैसला किया है। हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपनी इस साझेदारी को और बेहतर बनाने के लिए आगे काम करते रहेंगे।

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…

Sam Altman के ट्वीट पर माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने रिप्लाई करते हुए लिखा, हम OpenAI बोर्ड के बदलाव को बढ़ावा देते हैं। हमें विश्वास है कि यह उस दिशा में पहला कदम होगा, जो कंपनी को एक बेहतर ठहराव की तरफ लेकर जाएगा। Sam, Greg और मैनें बात की और इस बात पर सहमत हुए कि उनका OpenAI की लीडरशिप टीम में अहम योगदान है और आगे भी ओपन एआई को अपने मिशन को पूरा करने के लिए कार्यरत रहेंगे। हम नेक्स्ट जेनरेशन AI के लिए एक मजबूत पार्टनशिप बनाएंगे और अपने ग्राहकों और सहयोगियों को अच्छी सर्विस मुहैया करा सकेंगे।

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D’Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

— OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023