Nothing Phone (2) स्मार्टफोन 11 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस स्मार्टफोन से जुड़ी कई जानकारी भी ऑफिशियल कर दी है। वहीं, अब कंपनी के सीईओ Carl Pei ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक नई तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में एक USB Type-C केबल देखने को मिला है। हालांकि, यह कोई आम-सा यूएसबी टाइप-सी केबल नहीं है बल्कि यह नथिंग का स्पेशल टाइप-सी केबल है, जो कि कंपनी के ट्रांसपेरेंट लुक के साथ मार्केट में दस्तक देगा।

Carl Pei ने आज 19 जून को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस USB Type-C केबल की तस्वीर शेयर की है। इस नए केबल सिल्वर फिनिश के साथ कंपनी का स्पेशल ट्रांसपेरेंट लुक देखने को मिला है। ट्रांसपेरेंट लुक के साथ-साथ इस पर 'Nothing' की ब्रांडिंग भी दी गई है। हालांकि, ओवरऑल केबल सफेद रंग की है, जो कि Nothing Phone (1) के साथ आने वाले केवल के समान है।

Also Read - Nothing Phone (2) का टीजर हुआ रिलीज, दमदार फीचर के साथ मार्केट में देगा दस्तक



केबल वाले पोस्ट के साथ Carl Pei ने कोई कैप्शन नहीं दिया है, लेकिन डिजाइन रिवील करने से पहले एक अलग ट्वीट करके उन्होंने लिखा था, “Man our new USB Type-C cable is *nice*”

Man our new USB Type-C cable is *nice* — Carl Pei (@getpeid) June 19, 2023

Nothing Phone (2) लॉन्च डेट

Nothing Phone 2 स्मार्टफोन 11 जुलाई को रात 8:30 बजे लॉन्च किया जाएगा और इसके लॉन्चिंग इवेंट को कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा। इसके अलावा, सोशल मीडिया हैंडल पर भी इवेंट की स्ट्रीमिंग की जाएगी। भारत में इस फोन की बिक्री Flipkart के जरिए उपलब्ध होगी।

फीचर्स

कंपनी ने फोन के कई फीचर्स लॉन्च से पहले रिवील कर दिए हैं। Nothing Phone (2) फोन Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इस फोन में 6.7 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, नथिंग का यह फोन 4700mAh बैटरी से लैस होगा। बता दें, कंपनी ने अपने पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन Nothing Phone (1) में 4,500mAh की बैटरी दी थी। नया फोन पिछले मॉडल की तुलना में 200mAh ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ आएगा।

कीमत

कंपनी ने फिलहाल कीमत से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत भारतीय बाजार में 45,000 से 50,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है।