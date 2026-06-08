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Apple WWDC 2026: Apple Intelligence के साथ Siri AI से उठा पर्दा, iPhone, iPad, iWatch व MacOS में मिलेगा एडवांस एक्सपीरियंस

Apple WWDC 2026 इवेंट शुरू हो चुका है। इस इवेंट के दौरान कंपनी ने अपग्रेडेड Apple Intelligence से पर्दा उठाया। साथ ही Siri AI को भी रिवील किया गया है।

Published By: Manisha | Published: Jun 08, 2026, 11:42 PM (IST)

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Apple WWDC 2026: एप्पल कंपनी के मेगा डेवलपर इवेंट की शुरुआत आज 8 जून से हो गई है। यह इवेंट 12 जून तक जारी रहने वाला है। कंपनी का यह इवेंट इस वजह से भी खास रहने वाला है क्योंकि यह एप्पल के तत्कालीन CEO Tim Cook का आखिरी इवेंट होने वाला है। इसके बाद यह पदभार John Ternus संभालेंगे। इवेंट की शुरुआत टिम कुक के कीनोट के साथ हुई। इस इवेंट के दौरान Siri में Apple Intelligence का ऐलान किया है। news और पढें: क्या WWDC 2026 में बदल जाएगी Siri? Apple दिखा सकता है अब तक का सबसे बड़ा AI अपग्रेड

इस साल Apple का मेन फोकस अपने प्लेटफॉर्म की परफॉरमेंस में इंप्रूवमेंट, ट्रस्ट और सेफ्टी के साथ AI फीचर एपल इंटेलिजेंस और सिरी पर है। iOS 27 को iPhone 11 से लेकर iPhone 17 Pro Max तक के सभी आईफोन मॉडल्स में रोलआउट किया जाएगा। news और पढें: भारत में महंगे क्यों होते जा रहे हैं Smartphones? जानिए वजह

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डिजाइन की बात करें, तो मौजूदा Liquid Glass में कई इम्प्रूवमेंट्स पेश की गई है। इसमें नया Liquid Glass Slider पेश किया गया है, जिसके साथ आप ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं।

App Icons में लिक्विड ग्लास को पेश किया गया है, जो कि अब ऐप आइकन्स को और भी ज्यादा शानदार लगेगा।

मैसेज में फोटो व वीडियो भेजते हुए टाइमर इंडिकेटर मिलेगा, जो बताएगा कि फोटो को जाने में कितना समय लगेगा।Photos में Shared Album फीचर आया है, जिसे आप अपने एंड्रॉइड व विंडो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। Maps में Fly Mode पेश किया गया है, जिसमें आप रास्तों को फ्लाइंग मोड में देख सकेंगे।

Trust or Safety

1. Apple Child Safety Feature

ट्रस्ट व सेफ्टी में चाइल्ड सेफ्टी को एक्सपेंड किया गया है। Apple Child Safety Feature में Child Account पेश किया गया है, जिसमें पैरेंट्स एज बेस्ड लिमिटेशन लगा सकेंगे। इसमें उनसे कॉन्टेक्ट करने, उनकी लोकेशन देखने आदि की सुविधा मिलेगी। बच्चे किन ऐप्स को एक्सेस करेंगे, यह भी पैरेंट्स चुन सकेंगे। बच्चों को नई वेबसाइट देखने के लिए भी पैरेंट्स की इजाजत लेनी पड़ेगी। बच्चे किसे कॉल कर सकेंगे, यह भी पैरेंट्स के ऊपर होगा। ऐप्स की तरह कॉल करने के लिए बच्चों को अपने माता-पिता की इजाजत लेनी होगी। स्क्रीन टाइम के तहत आप सभी ऐप्स के लिए स्क्रीन टाइम भी चुन सकेंगे। इसके अलावा, वह ऐप का समय भी तय कर सकते हैं कि कब बच्चे कौन-सी ऐप को एक्सेस करेंगे। ऐप्स के जरिए बच्चे क्या एक्सेस कर रहे हैं इसकी भी जानकारी पैरेंट्स को मिलेगी।

कंपनी ने Child Safety Website का भी ऐलान किया है, जिसके जरिए विभिन्न फीचर्स की जानकारी पैरेंट्स प्राप्त कर सकेंगे।

Apple Intelligence in Siri

Apple Intelligence के साथ Siri का नया वर्जन Siri AI पेश किया गया है। आप पहले की तरह Hey Siri बोलकर इसे एक्सेस कर सकेंगे, लेकिन अब यह एआई से लैस होने वाला है। कंपनी ने Siri का नया AI animation भी पेश किया है, जो कि देखने में काफी शानदार है। इसमें आप सवाल पूछने, टिकट प्राइजिंग व रिमांडर सेट करने के लिए कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर की भी पूरी जानकारी सिरी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सिरी आपके फोन में मौजूद फोटो व वीडियो को भी ढूंढकर निकाल लेती है।

Siri में नई ब्रांड न्यू वॉइस की एंट्री हो रही है। इसके अलावा, आप वॉइस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं।

Siri में नया Conversational एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जिसमें जब आप सिरी से कुछ सवाल करेंगे, तो उसके आंसर के साथ आप उस स्क्रीन को एक्सपेंड करके सिरी से उससे जुड़ी बातचीत कर सकेंगे।

MacOS में भी सिरी स्मार्ट हो गई है, जिसमें आप किसी भी फोल्डर में मौजूद कॉन्टेंट जैसे फोटो व वीडियो से आधारित सवाल का जवाब सिरी से पा सकते हैं। Watch OS में सिरी एआई का एक्सेस मौजूद है।

Visual Intelligence

कंपनी ने आईफोन में Siri Mode in Camera पेश किया है। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने फोन से किसी खाने की फोटो लेते हैं, तो सिरी आपको बताता है कि खाने में कितनी कैलोरी होने वाली है। अगर आप किसी शेड्यूल को देखते हैं, तो सिरी उस डेट को रिमांडर के तौर पर सेट कर लेता है।

Write With Siri

अगर आप कोई मेल लिख रहे हैं, तो सिरी आपको लिखने में मदद करता है। इसके अलावा, सिरी आपके द्वारा लिखे हुए कॉन्टेंट का फीडबैक भी देता है। सिरी एआई अभी अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। आने वाले समय में इसे अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

Apple Intelligence in Apps

Safari ऐप में Apple Intelligence इंटीग्रेट किया गया है। एआई सफाई ब्राउजर में मौजूद अलग-अलग टैब को ऑर्गनाइज करता है। कई बार हम टैब्स को किसी अपडेट के लिए ओपन करके रखते हैं, जिसमें अब एआई आपको नया Notify का ऑप्शन लेकर आएगा जो कि आप नोटिफिकेशन आने की जानकारी देगा।

Password App में भी एआई आ गया है, जिसमें ऑटोमैटिकली वो आपके पासवर्ड को फिक्स करेगा।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

मैसेज में एआई रिमाइंडर व नोट बनाने का ऑप्शन मिलेगा। कैलेंडर में भी एआई की एंट्री हो गई है, जिसमें जैसे ही आप सिंपल टेक्सट डालेंगे वैसे ही एआई आपके उस दिन की डेट फिक्स कर देगा। होम व शॉर्टकट में भी एआई पेश किया गया है।