Nothing ने पिछले कुछ महीनों से चर्चा में बने Nothing Phone 2 की आखिरकार लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। इस डिवाइस को ग्लोबल मार्केट में Nothing Phone 1 के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर पेश किया जाएगा। लीक रिपोर्ट्स की मानें, तो मोबाइल फोन में Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके अलावा, फोन में एचडी डिस्प्ले और दमदार बैटरी मिल सकती है। Also Read - Nothing Phone (2) का फर्स्ट लुक लॉन्च से पहले लीक, देखें पुराने मॉडल से होगा कितना अलग

इस दिन मार्केट में दस्तक देगा फोन

नथिंग के मुताबिक, Nothing Phone 2 स्मार्टफोन को 11 जुलाई को रात 8:30 बजे लॉन्च किया जाएगा और इसके लॉन्चिंग इवेंट को कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा। इसके अलावा, सोशल मीडिया हैंडल पर भी इवेंट की स्ट्रीमिंग की जाएगी। Also Read - Nothing Phone (2) हुआ NRRA पर स्पॉट, लीक हुए कई फीचर्स

Made in India होगा यह डिवाइस

नथिंग इंडिया के VP और GM Manu Sharma ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि नथिंग फोन 2 की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु स्थित BYD फैक्टरी में जाएगी। यह कंपनी का पहला फोन नहीं है, जिसका निर्माण भारत में होगा। इससे पहले नथिंग फोन 1 की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की गई थी।

ऐसे हो सकते हैं डिवाइस के स्पेसिफिकेशन

अब तक सामने आई लीक रिपोर्ट्स की मानें, तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मोबाइल में Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी। इस डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल सकता है, जिससे बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही, हैंडसेट में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5,000mAh की बैटरी दी जाने की संभावना है। वहीं, यह फोन Android 13 ओएस पर काम करेगा।

कितनी होगी कीमत

कंपनी ने अभी तक फोन की कीमत से जुड़ा कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत भारतीय बाजार में 45,000 से 50,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

Nothing Phone 1 की डिटेल

पिछले साल लॉन्च नथिंग फोन 1 (Nothing Phone 1) की बात करें, तो इसकी कीमत 29,999 रुपये से शुरू होती है। इस डिवाइस में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले है, जिसपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा है। इसकी स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। इसमें स्नैपड्रैगन 778G+ चिपसेट के साथ-साथ 12GB तक रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए मोबाइल फोन में 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है। वहीं, यह स्मार्टफोन 4,500 mAh की बैटरी से लैस है, जिसे 33W फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।