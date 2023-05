Nothing Phone (1) और Nothing Ear (stick) के बाद अब कंपनी जल्द ही लैपटॉप सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री मारने की तैयारी कर रही है। कुछ समय पहले Nothing के सीईओ Carl Pei ने संकेत भी दिए थे कि आने वाले समय में कंपनी अपना पहला लैपटॉप भी लेकर आने वाली है। हालांकि, इसके अलावा अभी तक किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई थी। वहीं, अब खुद कंपनी ने Nothing Laptop की कुछ कॉन्सेप्ट तस्वीरें अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। इन तस्वीरों को शेयर करने के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि कंपनी ने इस नई कैटेगरी पर काम शुरू कर दिया है। Also Read - Nothing Phone (2) का टीजर हुआ रिलीज, दमदार फीचर के साथ मार्केट में देगा दस्तक

Nothing ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Nothing Laptop की कुछ तस्वीरें शेयर की है। बता दें, यह असल में Nothing Laptop नहीं बल्कि बस कॉन्सेप्ट तस्वीरें हैं, जो कि Nothing Community पर फैन्स से शेयर की है। इस कॉन्सेप्ट को @DerrenDigital नाम के कम्युनिटी मेंबर ने क्रिएट किया है। इस कॉन्सेप्ट रेंडर्स का डिजाइन Nothing कंपनी को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसकी तस्वीर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दी है।

Another day, another mind-blowing concept from our #NothingCommunity! This Nothing Laptop concept was crafted by the brilliant mind of @DerrenDigital 💻 Why not get involved yourself and join our Discord community ➡️https://t.co/ZzWekUWUxL pic.twitter.com/N7sB2djMbl — Nothing (@nothing) May 23, 2023



शेयर की गई तस्वीर में लैपटॉप का डिजाइन देखा जा सकता है। इनमें लैपटॉप डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर ऑप्शन में दिख रहा है। इसके बैक पर बड़ी-बड़ी Nothing की ब्रांडिंग दी गई है। लैपटॉप के नीछे और कीबोर्ड वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट लुक में देखा जा सकता है। बता दें, नथिंग कंपनी ने ट्रांसपेरेंट लुक के साथ मार्केट में अपनी जगह बनाई है।

Nothing Phone (1) कंपनी का पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, जो कि यूनिक ट्रांसपेरेंट लुक के साथ ही आया था। इतना ही नहीं कंपनी ने Nothing Ear (stick) में भी ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया है।

Nothing Phone (2) जल्द होगा भारत में लॉन्च

Nothing Phone (2) की लॉन्चिंग ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है। यह फोन साल 2023 की गर्मियों में ही लॉन्च होगा। बता दें, भारत में यह फोन खरीद के लिए Flipkart पर उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो गई है। हाल ही में Nothing के फाउंडर Carl Pei ने इस फोन के प्रोसेसर की जानकारी कंफर्म की। उन्होंने बताया कि नथिंग का यह अपकमिंग फ्लैगशिप फोन Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा। साथ ही में उन्होंने यह भी बताया है कि नए नथिंग फोन की ऐप ओपनिंग स्पीड पुराने Nothing Phone (1) की तुलना में दोगुनी होगी। बता दें, कंपनी का पिछला फोन Snapdragon 778G+ प्रोसेसर से लैस था।