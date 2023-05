Nothing Phone (2) की लॉन्चिंग ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है। कंपनी ने कुछ समय पहले जानकारी दी थी कि इस स्मार्टफोन को साल 2023 समर में लॉन्च किया जाएगा। वहीं, अब Nothing के फाउंडर Carl Pei ने इस फोन के प्रोसेसर से पर्दा उठा दिया है। आपको बता दें, Nothing कंपनी ने पिछले साल अपना पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन Nothing Phone (1) लॉन्च किया था। यह फोन यूनिक Glyph लाइटिंग और ट्रांसपेरेंट लुक के चलते काफी सुर्खियों में रहा था। वहीं, अब कंपनी इसका अपग्रेड वर्जन मार्केट में लेकर आने की तैयारी में हैं। Also Read - Nothing Phone 2 हुआ गीकबेंच पर लिस्ट, सामने आई RAM और प्रोसेसर की डिटेल

Nothing के फाउंडर Carl Pei ने आज Nothing Phone (2) स्मार्टफोन के प्रोसेसर की जानकारी कंफर्म कर दी है। नथिंग का यह लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा। Also Read - Nothing Phone (2) भारत में जल्द होगा लॉन्च, Flipkart पर एक्टिव हुई माइक्रोसाइट

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here’s some news – it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa

— Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023