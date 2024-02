HMD Global कंपनी पिछले 7 सालों से Nokia ब्रांड के स्मार्टफोन का निर्माण कर रही थी। वहीं, अब कंपनी अपने डिवाइस में नोकिया ब्रांडिंग हटाकर एचएमडी ग्लोबल पेश कर सकती है। जी हां, कंपनी ने अपनी वेबसाइट का नाम Nokia.com रिमूव करके HMD.com कर दिया गया है। सिर्फ साइट ही नहीं बल्कि कंपनी ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ऑफिशियल नाम भी बदल दिया है। इसी के साथ HMD कंपनी अपकमिंग डिवाइस को भी टीज करना शुरू कर दिया है। इससे प्रतीत होता है कि कंपनी जल्द ही एनएचडी ग्लोबल नाम से नया डिवाइस मार्केट में लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

Nokia कंपनी की अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल का नाम @nokiamobile से बदलकर @HMDglobal कर दिया गया है। इस हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है कि कंपनी अब HMD हो गई है, जो कि नोकिया डिवाइस बनाती है। इसके साथ कंपनी ने नए अपडेट का भी ऐलान किया है।

We’re HMD, the makers of Nokia phones – among other things. ​💫

You’ve probably noticed a few changes around here. We’ve got a new look, but some things will stay the same. Watch this space. More news coming very soon.​ 👀https://t.co/qDvbbhnEjn https://t.co/qDvbbhnEjn

— HMD (@HMDglobal) January 31, 2024