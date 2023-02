Nteflix ने घटाई सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत, कुल 30 देशों को मिलेगा फायदा

Nteflix ने 30 से अधिक देशों में अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत कम कर दी है। कंपनी ने अधिक कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए स्ट्रीमिंग दिग्गज ने कीमतें कम कर दी हैं। नेटफ्लिक्स ने मिस्र, यमन, जॉर्डन, लीबिया, ईरान, केन्या, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, निकारागुआ, इक्वाडोर, वेनेजुएला, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और फिलीपींस में सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत गिरा दी गई है। हालांकि अफसोस की बात है कि भारत अभी तक इस लिस्ट में नहीं है। Also Read - Netflix पर स्ट्रीम होगी यामी गौतम की ‘Chor Nikal Ke Bhaga’ फिल्म, स्ट्रीमिंग डेट हुई अनाउंस

Nteflix ने अपने ऑफिशियल Twitter अकाउंट से मलेशिया में कीमतों में गिरावट के बारे में ट्वीट किया है। कंपनी ने कहा, "आज से मलेशिया में हमारा बेसिक प्लान नए और मौजूदा दोनों सदस्यों के लिए हर महीने के हिसाब से RM28 है।" पहले इस प्लान की कीमत देश में RM35 प्रति माह थी, जो लगभग 653 भारतीय रुपये है।

Kali ni, dropping down is good news ✅ Starting today, our Basic Plan in Malaysia is now RM28 per month for both new and existing members. pic.twitter.com/lcqMpHDJW1

— Netflix Malaysia (@NetflixMY) February 21, 2023