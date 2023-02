Chor Nikal Ke Bhaga on Netflix: नेटफ्लिक्स ने अपनी अगली नई फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसका टाइटल ‘Chor Nikal Ke Bhaga’ (चोर निकल के भागा) है। इस फिल्म में यामी गौतम और सनी कौशल मेन लीड रोल में नजर आएंगे। कुछ समय पहले ही Netflix ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। वहीं, आज इसकी स्ट्रीमिंग डेट कंफर्म कर दी गई है। Also Read - Netflix पर स्ट्रीम होगी संजय लीला भंसाली की 'हीरामंडी' (Heeramandi) वेब सीरीज, फर्स्ट लुक से उठा पर्दा

Netflix ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ‘चोर निकल के भागा’ (Chor Nikal Ke Bhaga) फिल्म का लेटेस्ट पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट भी कंफर्म कर दी है। यह फिल्म 24 मार्च को Netflix पर स्ट्रीम होगी। Also Read - Netflix, Disney+Hotstar, Prime Video के ये हैं सस्ते मोबाइल सब्सक्रिप्शन

Also Read - February 2023 में आ रही हैं ये धांसू नई वेब सीरीज, Netflix, Prime Video और Hotstar पर आएंगी नजर

Kursi ki peti baandh lijiye because this heist will keep you on the edge 🫣

Chor Nikal Ke Bhaga is all set to land on your screens on March 24, only on Netflix! pic.twitter.com/bXoZNSNwtu

— Netflix India (@NetflixIndia) February 23, 2023