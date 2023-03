स्ट्रीमिंग जाइंट Netflix ने एप्पल टीवी यूजर्स के लिए कई महीनों की देरी के बाद आखिरकार एड-सपोर्टेड प्लान ‘Basic with Ads’ को रिलीज कर दिया है। आपको बता दें कि इस सर्विस को पिछले साल अक्टूबर में पेश किया गया था, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे थे, जिन्हें इसका सपोर्ट नहीं मिला। इनमें Apple टीवी भी शामिल था। Also Read - Netflix पर स्ट्रीम होगी 'Almost Pyaar With DJ Mohabbat', नोट कर लें डेट

टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स का सस्ता प्लान अब टीवीओएस यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस प्लान के आने से पहले एप्पल टीवी यूजर्स को महंगा प्लान लेना पड़ता था। रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि अभी इस प्लान को क्रोमकास्ट, क्रोमकास्ट अल्ट्रा, प्लेस्टेशन 3 और नेटफ्लिक्स ऐप के लिए पेश नहीं किया गया है।

कितनी है प्लान की कीमत

नेटफ्लिक्स के बेसिक विद ऐड प्लान की कीमत 6.99 डॉलर यानी करीब 574.63 रुपये है। यह प्लान फिलहाल अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, ब्राजील, कनाडा और मैक्सिको के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। कयास लगाएं जा रहे हैं कि आने वाले महीनों में इस प्लान को ग्लोबली रोलआउट किया जा सकता है।

कब शुरू होंगे विज्ञापन

कंपनी के अनुसार, इस प्लान को चुनने वाले यूजर्स को शो और फिल्म शुरू होने से पहले 15 से 30 सेकेंड के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। मगर, नेटफ्लिक्स ने यह साफ नहीं किया है कि इन ऐड को स्किप किया जा सकेगा या नहीं।

इस साल रिलीज होंगे 40 से ज्यादा गेम

नेटफ्लिक्स ने हाल ही में 40 से ज्यादा गेम रिलीज करने का ऐलान किया था। साथ ही, कंपनी ने अपने पार्टनर के साथ 70 गेम तैयार करने की बात कही थी। इसके अलावा, कंपनी ने फरवरी में 30 से ज्यादा देशों में अपने मेंबरशिप प्लान की कीमत में कटौती भी की थी।

इन देशों में यमन, जॉर्डन, लीबिया, ईरान, केन्या, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया, निकारागुआ, इक्वाडोर, वेनेजुएला, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस और मिस्र शामिल है। हालांकि, भारत में सब्सक्रिप्शन प्लान के प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।