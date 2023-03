Netflix पर स्ट्रीम होगी 'Almost Pyaar With DJ Mohabbat', नोट कर लें डेट

Almost Pyaar With DJ Mohabbat फिल्म पिछले महीने वैलेंटाइन वीक में 3 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। वहीं महीनेभर के इंतजार के बाद अब फाइनली फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग भी होने वाली है। बता दें, इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। स्टार कास्ट की बात करें, तो इस फिल्म में अलाया एफ और करण मेहता जैसे स्टार्स शामिल हैं। यह ‘Gen-Z’ की एक लव स्टोरी है। अगर आपने अब-तक सिनेमाघर जाकर अनुराघ कश्यप की यह फिल्म नहीं देखी है, तो अब इस आप घर बैठे ओटीटी पर इन्जॉय कर सकते हैं। Also Read - Netflix की ये हैं टॉप-रेटेड सर्वाइवल-ड्रामा शो और फिल्में, नहीं देखा तो आज ही देख डालिए

Almost Pyaar With DJ Mohabbat OTT Release Date Out

'ऑल मोस्‍ट प्‍यार व‍िद डीजे मोहब्‍बत' (Almost Pyaar With DJ Mohabbat) फिल्म सिनेमाघरों के बाद OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर स्ट्रीम होगी। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट भी रिवील की थी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 31 मार्च 2023 को स्ट्रीम होगी। यह डेट नेटफ्लिक्स वेबसाइट के जरिए कंफर्म हुई है। हालांकि, नेटफ्लिक्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फिल्म की स्ट्रीमिंग डिटेल्स कंफर्म नहीं की है।

जैसे कि हमने बताया इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है। स्टारकास्ट की बात करें, तो फिल्म में अलाया एफ और करण मेहता के साथ-साथ विक्की कौशल मेन लीड रोल में है। विक्की इस फिल्म में डीजे मोहब्बत का किरदार निभा रहे हैं।

स्टोरी प्लॉट की बात करें, तो इस फिल्म में ऐसी टीनएज लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो डीजे मोहब्बत की बहुत बड़ी फैन होती है और उससे मिलना चाहती है। डीजे मोहब्बत से मिलाने में अमृता की मदद करता है यकूब। इसी के साथ एक दूसरी कहानी देखने को मिलती है, जो लंदन बेस्ड होती है। इस स्टोरी में हरमीत खुद एक डीजे बनना चाहती है। किस मोड पर दो अलग कहानी एक होती है, यह फिल्म में देखने को मिलेगा।

यामी गौतम और सनी कौशल स्टारर फिल्म ‘चोर निकल के भागा’ (Chor Nikal Ke Bhaga) 24 मार्च को Netflix पर स्ट्रीम हो गई है, जिसे आप इस वीकेंड ओटीटी पर इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा, कुणाल खेमू स्टारर फिल्म ‘कंजूस मक्खीचूस’ (Kanjoos Makhichoos) फिल्म ZEE5 पर 24 मार्च 2023 को ओटीटी पर स्ट्रीम हो चुकी है।

सुनील ग्रोवर स्टारर वेब सीरीज ‘United Kacche’ ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 31 मार्च 2023 को स्ट्रीम होगी। इस शो में सुनील ग्रोवर के साथ सतीश शाह, सपना पब्बी, निखिल विजय जैसे स्टार्स भी शामिल हैं। इस शो का निर्देशन मानव शाह ने किया है। इस सीरीज में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे।