Netflix एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसके बाद यूजर्स Netflix Game का इस्तेमाल TV में भी कर पाएंगे। इसके लिए यूजर्स को टीवी का रिमोट नहीं बल्कि फोन को कंट्रोल के रूप में इस्तेमाल करना होगा। इसकी जानकारी ब्लूबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में शेयर की है। नेटफ्लिक्स गेम की सेवा अभी स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए मौजूद है। पहले यह फीचर आईफोन पर काम करेगा यानी आईफोन को कंट्रोलर्स के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसको लेकर मैकरूमर्स द्वारा कोड शेयर किए हैं।

नेटफ्लिक्स ने हाल ही में कहा था कि वह नेटफ्लिक्स वाले हर एक डिवाइस पर गेम खेलने का फीचर पहुंचाना चाहती है। ऐसे में जल्द ही आईफोन की मदद से टीवी पर Netflix Game का लाभ उठा पाएंगे। रिपोर्ट में दावा किया है कि आईफोन को गेमिंग रिमोट के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट लिखने वाले लेखक स्टीव मूसर ने इसको लेकर माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नेटफ्लिक्स हर एक डिवाइस को गेम के कंपेटेबल बनाना चाहती है। आईफोन को भी गेम कंट्रोलर बनाकर टीवी पर चलने वाले नेटफ्लिक्स गेम का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Netflix wants to make games playable on every device by turning your iPhone into a controller for Netflix running on a TV. Code hidden in their iOS app: “A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?” $NFLX cloud gaming soon? https://t.co/ZPl5gyoKkQ pic.twitter.com/ilpSJjcxBG

