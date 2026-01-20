comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Nasa Will Send Your Name Around The Moon How To Apply Artemis Ii Mission For Free

NASA चांद पर भेजेगा आपका नाम, बिल्कुल FREE होगी यात्रा, ऐसे अभी करें अप्लाई

NASA ने Artemis II के तहत अनोखा मौका निकाला है। इस मौके के तहत आप अपना नाम चांद तक पहुंचा सकते हैं। यहां जानें कैसे करें इस मिशन के लिए अप्लाई, वो भी बिल्कुल फ्री।

Published By: Manisha | Published: Jan 20, 2026, 04:53 PM (IST)

Nasa (1)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

NASA ने अपने अपकमिंग Artemis II मिशन के तहत एक खास ऑफर निकाला है। आपका नाम उन यात्रियों में शामिल होगा, जो कि इस मिशन के तहत चांद के इर्द-गिर्द घुमने वाले हैं। जी हां, नासा ने इस मिशन के तहत पब्लिक इनविटेशन लाइव किया है, जिसमें दुनियाभर के लोग अपना नाम चांद पर भेज सकते हैं। सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन नासा ने इसकी जानकारी खुद अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए अनाउंस की है। यहां जानें इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: Elon Musk और Jeff Bezos के साथ मिलकर NASA बना रहा है अनोखी टेक्नोलॉजी, अब अंतरिक्ष में रॉकेट उड़ते-उड़ते भरवाएंगे Fuel?

NASA ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है कि तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों ने अपने नाम Artemis II मिशन के तहत चांद के चारों ओर उड़ान भरने के लिए दे दिए हैं। क्या आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है? अगर नहीं, तो नासा अब आपको इस मिशन का हिस्सा बनने का मौका दे रहा है। खास बात यह है कि यह बिल्कुल फ्री है। अपना नाम चांद पर भेजने के लिए आपको किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी है। आइए जानते हैं कैसे। news और पढें: नासा ने दीं टिप्स, फोन से सूर्यग्रहण की ऐसे क्लिक करें जबरदस्त फोटो

कब लॉन्च होगा Artemis II मिशन?

Artemis II मिशन की लॉन्चिंग 6 फरवरी को की जा सकती है। इस मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा जाएगा। यह यात्रा 10 दिन की होगी। यदि आप भी इस मिशन के तहत अपने नाम को चांद तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मिशन के तहत आपके नाम को Orion स्पेसक्राफ्ट में एक मेमोरी कार्ड में रखकर चांद तक ले जाया जाएगा।

नाम भेजने के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

1. सबसे पहले go.nasa.gov/artemisnames साइट पर जाएं।

2. यहां आपको पहला नाम और फिर लास्ट नाम लिखना है।

3. इसके बाद अपना पिनकोड एंटर करें और सबमिट कर दें।

Trending Now

इस तरह Artemis II मिशन के तहत अपके नाम का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अगली स्क्रीन पर आपके नाम का बोर्डिंग पास आ जाएगा।