NASA ने Artemis III मिशन की टीम का किया ऐलान, जानिए कौन हैं ये अंतरिक्ष यात्री?

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने अपने बड़े Artemis III मिशन के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इस मिशन में Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio और Andre Douglas शामिल होंगे। NASA के मुताबिक, यह मिशन अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इसका मुख्य मकसद उन नए Moon Landers की टेस्टिंग करना है, जिनकी मदद से भविष्य में इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। मिशन की कमान Randy Bresnik संभालेंगे, जबकि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अंतरिक्ष यात्री Luca Parmitano पायलट की भूमिका में होंगे। Frank Rubio और Andre Douglas मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करेंगे। NASA ने Bob Hines को बैकअप क्रू मेंबर भी बनाया है। यह मिशन NASA की चंद्रमा पर दोबारा इंसानों को भेजने की तैयारी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। और पढें: NASA ने बनाई खास टेक्नोलॉजी, क्या अब चांद पर बसने का सपना होगा सच?

Artemis III मिशन में क्या-क्या परीक्षण किए जाएंगे?

Artemis III मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा (Earth Orbit) में भेजा जाएगा, जहां वे नए Moon Landers की जांच और परीक्षण करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य यह देखना है कि भविष्य में इंसानों को चंद्रमा पर सुरक्षित तरीके से उतारने वाली तकनीकें सही तरह से काम कर रही हैं या नहीं। NASA इस दौरान लैंडर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंजन सिस्टम और अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदा रखने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी जांच करेगा। NASA के Artemis Program Manager जेरेमी पार्सन्स का कहना है कि इस मिशन से एजेंसी को भविष्य के Lunar missions को और ज्यादा सुरक्षित और सफल बनाने में मदद मिलेगी। यह मिशन करीब दो हफ्ते तक चलेगा, जो Artemis II मिशन की तुलना में लगभग चार दिन लंबा होगा। और पढें: अब चांद पर बनेगा इंसानों का बेस, NASA का बड़ा ऐलान

SpaceX और Blue Origin की इस मिशन में क्या भूमिका होगी?

Artemis III मिशन में दो बड़ी निजी अंतरिक्ष कंपनियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं। SpaceX अपने Starship आधारित Moon Lander पर काम कर रही है, जबकि Blue Origin अपने Blue Moon Lander को तैयार कर रही है। NASA के अनुसार, दोनों कंपनियां इस मिशन के लिए अपने-अपने लैंडर डेवलप कर रही हैं और एजेंसी उनके डिजाइन, परीक्षण और तकनीकी काम में मदद भी कर रही है। NASA इन दोनों लैंडर्स की क्षमताओं का आकलन करेगा, ताकि भविष्य में चंद्रमा पर मानव मिशन और ज्यादा सुरक्षित व भरोसेमंद बनाए जा सकें। दोनों कंपनियों का कहना है कि उनके लैंडर्स मिशन शुरू होने तक पूरी तरह तैयार होंगे। और पढें: क्या चांद पर नहीं उतरेगा NASA का Artemis III? Mission के नए प्लान हुआ खुलासा

NASA का चंद्रमा को लेकर आगे का प्लान क्या है?

NASA का कहना है कि Artemis III मिशन भविष्य के Artemis IV मिशन की तैयारी में अहम भूमिका निभाएगा। Artemis IV के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारने की योजना है। NASA लंबे समय तक चंद्रमा पर इंसानों की मौजूदगी कायम करने के अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है। इसी साल एजेंसी ने चंद्रमा पर बेस बनाने की दिशा में करीब 20 अरब डॉलर खर्च करने की योजना भी बताई है। शुरुआत में Artemis III को सीधे चंद्रमा पर लैंडिंग मिशन के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन बाद में NASA ने कुछ अतिरिक्त परीक्षण मिशन जोड़ने का फैसला किया। इस मिशन में Orion अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल होगा, जिसे Kennedy Space Center से Space Launch System (SLS) रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। NASA का मानना है कि यह मिशन भविष्य में इंसानों की चंद्रमा पर वापसी का रास्ता और मजबूत करेगा।

FAQ

Artemis III मिशन क्या है?

Artemis III NASA का एक जरूरी अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर इंसानों की वापसी की तैयारी करना और नए Moon Landers की टेस्टिंग करना है।

Artemis III मिशन के लिए किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है?

इस मिशन के लिए Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio और Andre Douglas को चुना गया है। Bob Hines को बैकअप क्रू मेंबर बनाया गया है।

SpaceX और Blue Origin की इस मिशन में क्या भूमिका है?

SpaceX अपना Starship Moon Lander और Blue Origin अपना Blue Moon Lander डेवलप कर रही हैं। NASA इन दोनों लैंडर्स का परीक्षण करेगा।

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NASA का चंद्रमा को लेकर आगे का लक्ष्य क्या है?

NASA भविष्य में Artemis IV मिशन के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारना चाहता है और लंबे समय तक वहां मानव मौजूदगी स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है।