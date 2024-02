Motorola कंपनी जल्द ही भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। इसकी जानकारी कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट टीजर के जरिए दी। फिलहाल कंपनी ने इस स्मार्टफोन के नाम की डिटेल्स रिवील नहीं की गई है। हालांकि, लीक रिपोर्ट की मानें, तो यह फोन Moto G04 स्मार्टफोन हो सकता है। यह फोन भारत से पहले ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है। ऐसे में इसके फीचर्स पर भी किसी प्रकार का सस्पेंस नहीं है। ग्लोबल मार्केट में इस फोन को 90Hz डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा, फोन UniSoC T606 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 4GB RAM की सुविधा मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 16MP का रियर कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

Motorola India ने अपने ऑफिशियल Twitter हैंडल पर नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग टीज की है। फिलहाल कंपनी ने स्मार्टफोन के नाम का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, टीजर पोस्टर के जरिए फोन के कलर ऑप्शन की झलक देखने को मिली है। यह फोन ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और ऑरेंज या फिर लाल कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। इस पोस्टर में Stay Tuned लिखा है। इससे संकेत मिलते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में इस फोन के नाम और लॉन्च डेट से जुड़ी डिटेल्स ऑफिशियल कर देगी।

The clock is ticking!!!

The time to stun the world has arrived.

Stay Tuned. pic.twitter.com/IyUzTgLq42

— Motorola India (@motorolaindia) February 8, 2024