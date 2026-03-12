आज से शुरू होगी Motorola के नए फोन की बिक्री, पहली सेल में मिलेगी 3550 रुपये की बंपर छूट

Moto Edge 70 Fusion Sale: मोटो एज 70 फ्यूजन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट डिवाइस है। इसमें फास्ट चार्जिंग से लैस 7000mAh की बैटरी मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें OLED डिस्प्ले भी है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। आज इस मोबाइल फोन की पहली सेल है। यानी कि आज से इसे खरीदा जा सकेगा। और पढें: US-Iran के बढ़ते तनाव की वजह से भारत में क्यों बढ़ रही माइक्रोवेव और इंडक्शन स्टोव की मांग, जानें वजह

कितनी है स्मार्टफोन की कीमत ?

मोटो एज 70 फ्यूजन की सेल दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लाइव होने वाली है। इस फोन की कीमत 26,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके 8GB+256GB और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत क्रमश: 29,999 रुपये व 32,999 रुपये रखी गई है। और पढें: OLED डिस्प्ले और 48MP कैमरा वाले iPhone 17e को खरीदने का सही समय, मिल रहा 4000 का जंबो Discount

अब ऑफर पर नजर डालें, तो Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर 2000 रुपये की छूट और 1,550 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह पूरे 3,550 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, फोन पर 1,494 रुपये की EMI भी मिल रही है। इस पर 31,900 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।

ऐसे हैं Moto Edge 70 Fusion के स्पेसिफिकेशन

मोटो एज 70 फ्यूजन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sony LYTIA 710 सेंसर और 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। इसमें 4के वीडियो शूट करने की सुविधा मिलती है। सेल्फी क्लिक करने के लिए फोन के फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। इसमें Dolby Atmos वाले स्टीरियो स्पीकर भी मिलते हैं।

इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का OLED क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है। इसे HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन ग्लास लगाया गया है।

प्रोसेसर और स्टोरेज

स्मूथ वर्किंग और परफॉर्मेंस के लिए एज 70 फ्यूजन में क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Adreno 810 GPU दिया है। इसकी रैम 12 जीबी तक है। इसमें 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

बैटरी और OS

यह 5जी स्मार्टफोन 7000mAh बैटरी के साथ आता है। इसको 68 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसके साथ डिवाइस में Android 16 पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया गया है।

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कनेक्टिविटी और अन्य डिटेल

अन्य फीचर्स की बात करें, तो मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। डेटा सिक्योर रखने के लिए फेस अनलॉक फीचर के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। इसका वजन 193 ग्राम और डायमेंशन 162.76 x 75.60 x 7.99mm है।