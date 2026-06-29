Moto Pad 70 Pro कंपनी का लेटेस्ट फ्लैगशिप टैब है, जो कि भारत में फाइनली लॉन्च हो गया है। फीचर्स की बात करें, तो मोटो के इस टैब में आपको 13 इंच बड़ी स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा, यह टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 8GB RAM व 256GB तक की स्टोरेज की है। स्टोरेज को आप 2TB तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, फोटोग्राफी के लिए टैब में 13MP का बैक कैमरा मिलता है। इसके साथ सेल्फी कैमरा भी मौजूद है। टैब की बैटरी 10,200mAh की है, जिसके साथ कंपनी ने फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी पेश किया हुआ है। ऑडियो के लिए इसमें क्वाड-स्पीकर सेटअप दिया है। आइए जानते हैं इस टैब से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Motorola Edge 70 Pro+ की सेल आज से होगी शुरू, बंपर छूट के साथ मिलेगी सस्ती EMI

Moto Pad 70 Pro Price in India, Availability

कंपनी ने Moto Pad 70 Pro को 36,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। यह दाम टैब के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल का है। इसका एक 256GB स्टोरेज मॉडल भी है, जिसकी कीमत 39,999 रुपये है। इस टैब को आप मोटोरोला Snap-on Keyboard के साथ खरीदते हैं, तो इसकी कीमत 45,999 रुपये हो जाती है। कीबोर्ड की खुद की कीमत 5,999 रुपये है। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए टैब पर अलग से 4000 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है। टैब की सेल 4 जुलाई से Flipkart व कंपनी की साइट पर शुरू होगी। कंपनी ने टैब में सिंगल Pantone Titan कलर ऑप्शन पेश किया है। और पढें: Motorola Edge 70 Pro+ 5G भारत में लॉन्च, 50MP सेल्फी कैमरा और 6500mAh बैटरी के साथ मचाएगा धमाल

Moto Pad 70 Pro Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो Moto Pad 70 Pro में 13 इंच का LCD टच स्क्रीन मिलती है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। वहीं, इसमें 800 Nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। डिस्प्ले का रेजलूशन 3,504 × 2,190 पिक्सल है। टैब के साथ Moto Pen Pro सपोर्ट भी दिया गया है। साथ ही टैब Android 16-बेस्ड Hello UI पर काम करता है। कंपनी ने वादा किया है कि इसमें Android 18 तक OS अपडेट्स मिलेंगे। वहीं, सिक्योरिटी पैच अपडेट भी 4 साल तक के लिए उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा, यह टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 8GB RAM व 256GB तक की स्टोरेज मिलेगी। टैब की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13MP का कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। ऑडियो के लिए इसमें JBL-tuned speakers मिलते हैं, जिसके साथ Dolby Atmos व a dual-microphone सेटअप मिलता है। टैब की बैटरी 10,200mAh की है, जिसके साथ आपको 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई 7, ब्लूटूथ आदि का सपोर्ट मिलता है।

स्पेसिफिकेशन Moto Pad 70 Pro डिस्प्ले 13-इंच LCD टचस्क्रीन रिफ्रेश रेट 144Hz पीक ब्राइटनेस 800 Nits रेजोल्यूशन 3504 × 2190 पिक्सल स्टाइलस सपोर्ट Moto Pen Pro प्रोसेसर Snapdragon 8s Gen 4 रैम 8GB स्टोरेज 256GB स्टोरेज एक्सपेंडेबल माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 आधारित Hello UI OS अपडेट Android 18 तक सिक्योरिटी अपडेट 4 साल तक रियर कैमरा 13MP फ्रंट कैमरा 8MP ऑडियो JBL-tuned Speakers, Dolby Atmos, Dual Microphones बैटरी 10,200mAh फास्ट चार्जिंग 44W कनेक्टिविटी Wi-Fi 7, Bluetooth

Moto Pad 70 Pro को ये टैब देंगे टक्कर

Lenovo Idea Tab Pro के 12GB RAM + 256GB स्टोरेड को 35,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब में 12.7 इंच डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इसके अलावा, टैब MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर से लैस है। ऑडियो के लिए JBL स्पीकर्स दिए गए हैं। टैब की बैटरी 10200mAh की है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Xiaomi Pad 8

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Xiaomi Pad 8 के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज को 35,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब में 11.2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। टैब की बैटरी 9200mAh की है।