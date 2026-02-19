comscore
MakeMyTrip ने OpenAI से मिलाया हाथ, अब ट्रैवल प्लानिंग होगी सुपर स्मार्ट

MakeMyTrip ने OpenAI के साथ पार्टनरशिप कर अपनी ट्रैवल सर्विस को और स्मार्ट बना दिया है। अब Myra Trip Assistant यूजर्स से बातचीत के जरिए उनकी पसंद और बजट समझकर फ्लाइट और होटल सुझाएगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 19, 2026, 01:22 PM (IST)

MakeMyTrip ने AI के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए OpenAI के साथ नई पार्टनरशिप की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि इसके तहत OpenAI की एडवांस APIs को उसके मोबाइल ऐप में जोड़ा जाएगा, जिससे Myra Trip Assistant और ज्यादा स्मार्ट और बातचीत करने में सक्षम बन सकेगा। कंपनी का कहना है कि अब ट्रैवल प्लानिंग सिर्फ सर्च करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूजर्स सीधे बातचीत के जरिए अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। इस नई टेक्नोलॉजी का मकसद यात्रा की तैयारी को आसान, तेज और ज्यादा इंटरएक्टिव बनाना है, ताकि यूजर को ऐसा महसूस हो जैसे वह किसी ट्रैवल एक्सपर्ट से बात कर रहा हो।

Myra Trip Assistant अब यूजर्स के सवालों को बेहतर तरीके से समझ सकेगा

कंपनी के अनुसार, Myra Trip Assistant अब यूजर्स के सवालों को बेहतर तरीके से समझ सकेगा और उनकी जरूरत के अनुसार फ्लाइट, होटल और बाकी सेवाओं के लिए सीधे बुकिंग ऑप्शन दिखाएगा, अगर कोई यूजर कहे कि वह परिवार के साथ पहाड़ों में छुट्टियां बिताना चाहता है या बजट में South India घूमना चाहता है, तो Myra उसी बातचीत के आधार पर पैकेज पेश करेगा। यह सिस्टम हाई-इंटेंट ट्रैवल क्वेरी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, कंपनी का कहना है कि इससे सर्च पर निर्भरता कम होगी और AI-Based डिस्कवरी को बढ़ावा मिलेगा।

OpenAI की टेक्नोलॉजी से यात्रा का अनुभव कितना बेहतर होगा

OpenAI की ओर से कहा गया है कि उसकी टेक्नोलॉजी ट्रैवल प्लानिंग को एक इंटरएक्टिव बातचीत जैसा अनुभव देने में मदद करेगी, यानी अब यात्रा के सजेशन यूजर की पसंद, बजट और जरूरतों के आधार पर तुरंत तैयार किए जा सकेंगे। इससे न केवल बुकिंग प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि ग्राहकों की भागीदारी भी बढ़ेगी। MakeMyTrip का मानना है कि AI के जरिए वह बदलते ट्रैवल ट्रेंड्स और यूजर के इरादों को तेजी से समझ पाएगी और उसी अनुसार ऑप्शन पेश करेगी। कंपनी पहले से ही मशीन लर्निंग और AI का इस्तेमाल सर्च, बुकिंग और पोस्ट-सेल्स सपोर्ट में कर रही है लेकिन यह नई पार्टनरशिप उसे और बेहतर बनाएगी।

यह कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है

MakeMyTrip ने यह भी बताया कि Myra Assistant अब रोजाना 50,000 से ज्यादा बातचीत संभाल रहा है और यह कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ और मलयालम शामिल हैं। खास बात यह है कि 45% से ज्यादा सवाल Tier-2 और छोटे शहरों से आ रहे हैं। कंपनी का मानना है कि OpenAI के साथ यह पार्टनरशिप भारत में डिजिटल ट्रैवल अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाएगी और यात्रा की योजना बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट हो जाएगा।