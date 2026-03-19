LPG सिलेंडर बुक करने के बाद भी नहीं हुआ डिलीवर? घर बैठे ऐसे करें शिकायत

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल व गैस की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा है, जिससे देश वासियों को LPG गैस सिलेंडर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में गैस बुक नहीं हो रही है, तो कई जगहों पर गैस डिलीवर का मैसेज आ रहा है, मगर लोगों को सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिल रही है। इस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने भी गैस सिलेंडर बुक किया है, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहां विस्तार से शिकायत दर्ज करने के तरीके बताने जा रहे हैं, जो आपके काम आएंगे। चलिए जानते हैं…

क्यों होती है गैस सिलेंडर डिलीवर होने में देरी ?

गैस सिलेंडर डिलीवर न होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें सप्लाई की कमी और ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आदि शामिल है। हालांकि, कई एजेंसी डीलर ऐसे भी हैं, जो सिलेंडर ब्लैक करने के लिए नकली एंट्री कर देते हैं। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। अच्छी बात यह है कि सिलेंडर डिलीवर न होने की शिकायत की जा सकती है।

कैसे करें शिकायत ?

शिकायत करने से पहले अपनी एजेंसी से संपर्क करें और डिलीवरी में हो रही देरी की वजह पूछे। यदि समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तो आप Indane, Bharat Gas और HP Gas की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे कंपनी डीलर के खिलाफ कार्यवाई करेगी और आपका सिलेंडर चंद दिनों में आप तक पहुंच जाएगा।

वेबसाइट के अलावा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत की जा सकती है। Indane Gas का 1800-233-3555, Bharat Gas का 1800-22-4344 और HP Gas का 1800-233-3555 हेल्पलाइन नंबर है। इन पर कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं।

सरकारी वेबसाइट

अगर गैस कंपनियां अपकी शिकायत का समाधान प्रदान नहीं कर रही हैं, तो आप सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। इससे आपको जल्द परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा।

बदला गैस सिलेंडर से जुड़ा यह नियम

अंत में आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि भारत सरकार ने गैस सिलेंडर की कमी को कंट्रोल करने के लिए नियम में बदलाव किया था। अब 25 दिन के अंतराल के बाद दूसरे सिलेंडर को बुक किया जा सकता है। इससे पहले यह समय सीमा 21 दिन की थी।

FAQs

1. LPG गैस सिलेंडर की किल्लत क्यों हुई है ?

Ans. गैस सिलेंडर की किल्लत अमेरिका, इजरायल और इरान के बीच चल रही वॉर की वजह से हुई है।

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2. सिलेंडर डिलीवर न होने पर कहां सबसे पहले शिकायत करें ?

Ans. आपको आपके सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिली है, तो आप सबसे पहले एजेंसी से संपर्क करें। यदि समाधान नहीं मिले, तो कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें।