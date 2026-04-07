Lenovo ने कई प्रीमियम रेंज के लैपटॉप भारत में लॉन्च किए हैं। इनमें Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 सीरीज, Lenovo Yoga Slim 7 और Yoga 7 2-in-1 सीरीज आदि शामिल है। योगा सीरीज में Yoga 7a 2-in-1, Yoga Slim 7x, Yoga 7i 2-in-1 Aura Edition और Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition मॉडल्स शामिल है। यह लैपटॉप Intel Core Ultra Series 3, AMD Ryzen AI 400 series और Snapdragon X2 प्रोसेसर से लैस है। IdeaPad 5 2-in-1 सीरीज की बात करें, तो यह Intel Core Ultra Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। Lenovo Yoga 7 2-in-1 सीरीज में 70Wh बैटरी मिलती है। आइए जानते हैं इन लैपटॉप की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।

Lenovo IdeaPad 5 2-in-1,Yoga Slim 7, Yoga 7 2-in-1 Series Price in India

कंपनी ने Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 को 1,19,990 रुपये में लॉन्च किया है। वहीं, Yoga 7 2-in-1 की कीमत 1,32,990 रुपये से शुरू होती है। Yoga Slim 7x की कीमत 1,32,990 रुपये है। Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Aura Edition की कीमत 1,36,990 रुपये है। Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition की कीमत 1,99,990 रुपये है। इन लैपटॉप को आप Lenovo की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। सभी की सेल शुरू हो चुकी है। वहीं, Lenovo Yoga Slim 7x की सेल 21 अप्रैल से उपलब्ध होगी।

Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 Series Specifications

इस Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 सीरीज में 360-degree hinge दिया गया है, जिसके जरिए आप लैपटॉप को 360 डिग्री फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से इस लैपटॉप को आप टैब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से इसे 2 इन 1 का नाम दिया गया है। कंपनी ने इन लैपटॉप में AI फीचर्स दिए हैं, जो कि Lenovo Smart Note 3.0 पर काम करते हैं। ऑडियो के लिए इसमें Dolby Audio और स्मार्ट नॉइस कैंसिलेशन फीचर्स मिलते हैं। इसमें 60Wh की बैटरी मिलती है।

Lenovo Yoga 7 2-in-1 Series Specifications

Lenovo Yoga 7 2-in-1 सीरीज में दो Intel और AMD Ryzen CPU ऑप्शन मिलते हैं। इसमें भी 360 डिग्री डिजाइन मिलता है, जिसे आप टैब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने इनमें Smart Share, Smart Modes और Smart Care जैसे फीचर्स दिए है। कंपनी ने इनमें PureSight Pro OLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। ऑडियो के लिए इसमें क्वाड स्पीकर दिए हैं, जिसमें Dolby Atmos सपोर्ट मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के लिए इसमें 5MP का कैमरा दिया गया है। लैपटॉप की बैटरी 70Wh की है।

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Lenovo Yoga Slim 7 Specifications

इसके अलावा, Lenovo Yoga Slim 7 सीरीज में Yoga Slim 7x और Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition शामिल है। इनमें कंपनी ने Intel Core Ultra X9 तक के प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर Lenovo Yoga Slim 7x में Snapdragon X2 Elite प्रोसेसर से लैस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसमें 9MP का कैमरा मिलता है। सिंगल चार्ज पर यह लैपटॉप 31 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करता है।