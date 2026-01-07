CES 2026: Lenovo ने रोल होने वाला ThinkPad Laptop और AI डिवाइसों की दिखाई झलक

CES 2026 में Lenovo ने अपनी भविष्य की टेक्नोलॉजी की झलक दिखाते हुए कई कॉन्सेप्ट डिवाइस पेश किए। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept की रही, जो एक ऐसा लैपटॉप है जिसकी स्क्रीन जरूरत पड़ने पर ऊपर की ओर फैल जाती है। इसके अलावा कंपनी ने Personal AI Hub Concept, AI Glasses, AI-पावर्ड डिस्प्ले और कई स्मार्ट एक्सेसरीज भी शोकेस कीं। Lenovo का फोकस इस बार सिर्फ नए डिवाइस पर नहीं बल्कि AI को रोजमर्रा के कामों में आसान और ज्यादा पर्सनल बनाने पर रहा। ये सभी प्रोडक्ट अभी कॉन्सेप्ट स्टेज पर हैं।

क्या है Lenovo ThinkPad Rollable XD Concept

ThinkPad Rollable XD Concept Lenovo का सबसे अनोखा कॉन्सेप्ट माना जा रहा है। इसमें एक वर्टिकली एक्सपैंड होने वाली OLED डिस्प्ले दी गई है, जो सामान्य 13.3-inch स्क्रीन से बढ़कर 16-inch तक हो जाती है। यूजर एक बटन दबाकर ज्यादा वर्कस्पेस पा सकते हैं, जिससे मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर होती है। इसमें Swipe to X जैसे टच जेस्चर और वॉयस कंट्रोल का सपोर्ट है, जिससे ऐप्स खोलना और मोड बदलना आसान हो जाता है, मजबूती के लिए इसमें Corning Gorilla Glass Victus 2 कवर दिया गया है।

क्या है Personal AI Hub Concept

Lenovo ने Personal AI Hub Concept भी पेश किया, जिसे Project Kubit नाम दिया गया है। यह एक पर्सनल एज क्लाउड डिवाइस है, जो PC, स्मार्टफोन, वियरेबल्स और स्मार्ट होम डिवाइसों के बीच AI-आधारित कामों को संभाल सकता है। इसमें दो Lenovo ThinkStation PGX कॉम्पैक्ट AI वर्कस्टेशन शामिल हैं, जो Nvidia GB10 Grace Blackwall Superchip से लैस हैं। इस डिवाइस में टचस्क्रीन और वॉयस कंट्रोल दोनों का सपोर्ट है। Lenovo का दावा है कि यह अलग-अलग प्लेटफॉर्म से डेटा इकट्ठा कर यूजर को एडवांस एनालिटिक्स और पर्सनल AI एप्लिकेशन तक आसान पहुंच देता है।

AI Glasses, स्मार्ट डिस्प्ले और एक्सेसरीज

इसके अलावा Lenovo ने AI Glasses Concept और AI-Powered Display Concepts भी दिखाए। AI Glasses हल्के (करीब 45 ग्राम) हैं और इनमें बिल्ट-इन डिस्प्ले व ऑन-डिवाइस AI प्रोसेसिंग है। ये नोटिफिकेशन, नेविगेशन, ट्रांसलेशन और जरूरी जानकारी यूजर की आंखों के सामने दिखा सकते हैं। Qira प्लेटफॉर्म की मदद से इनमें लाइव ट्रांसलेशन और इमेज रिकग्निशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं 27-inch Smart Sense Display वायरलेस तरीके से कई डिवाइस से कनेक्ट होकर मल्टी-स्क्रीन काम को आसान बनाता है। स्मार्ट एक्सेसरीज में एडजस्टेबल कीबोर्ड और कम रोशनी में भी चार्ज होने वाला सोलर-पावर्ड माउस शामिल है।