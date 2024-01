ISRO ने नए साल के पहले दिन XPoSat की लॉन्च, जुटाएगी ब्लैक होल से जुड़ी जानकारी

ISRO XPoSat: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने नए साल के पहले मिशन की शुरुआत कर दी है। इसके तहत एक्स-रे पोलेरिमीटर एक्सपोसैट को आज रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) सी 58 के जरिए लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स पर रिसर्च की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल 2023 में इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को सफलता पूर्वक पूरा किया था। इसके साथ ही सूर्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आदित्य-एल1 को लॉन्च किया था।

इसरो के मुताबिक, एक्सपोसेट सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग के साथ अब भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है, जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स पर विशेष स्टडी करेगा। वहीं, एक्सपोसैट एक तरह का रिसर्च ऑब्जर्वेट्री है, जो अंतरिक्ष से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स से संबंधित जानकारी कलेक्ट करेगा।

PSLV-C58/XPoSat Mission:

Lift-off normal 🙂

🛰️XPoSat satellite is launched successfully.

🚀PSLV-C58 vehicle placed the satellite precisely into the intended orbit of 650 km with 6-degree inclination🎯.

The POEM-3 is being scripted …#XPoSat

— ISRO (@isro) January 1, 2024