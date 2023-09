iPhone 15 Series को हाल ही में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस सीरीज के iPhone 15 Pro मॉडल को लेकर कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शिकायत की है। कई यूजर्स ने नए आईफोन के डिस्प्ले, बैटरी, स्पीकर्स और ओवर हीटिंग को लेकर रिपोर्ट किया है। वहीं, यूजर्स ने इसके अलावा iPhone 15 Pro की बिल्ट क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा फोन की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हाल ही में हुए एक ड्रॉप टेस्ट में नए आईफोन मॉडल पिछले मॉडल के आगे फिसड्डी साबित हुए हैं। एक यूजर ने इसके चकनाचूर हुए डिस्प्ले की फोटो X पर शेयर की है।

नई आईफोन सीरीज के टॉप वेरिएंट्स- iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। इन दोनों डिवाइसेज की शुरुआती कीमत लाख रुपये से ज्यादा है। एप्पल की तरफ से यूजर्स द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर यूजर्स ने ओवर हीटिंग, स्क्रैच, कैमरा अलाइनमेंट, बिल्ड क्वालिटी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत की है।

यूजर्स परेशान

The reports of small microdamages present on the new iPhone 15 Pro continue. Lately I have also received other reports regarding battery overheating problems, it seems that this happens during charging and while using social networks, the causes but if it is a non-battery issue… pic.twitter.com/fmiFtd4QBV

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 25, 2023