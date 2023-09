iPhone 15 का जबरदस्त क्रेज, दुबई से दिल्ली तक Apple Store के बाहर घंटों लाइन में लगे लोग

iPhone 15 Series की बिक्री आज से भारत समेत 40 देशों में शुरू हो गई है। दुनियाभर में एप्पल की इस सीरीज का क्रेज देखने को मिल रहा है। दुबई से लेकर दिल्ली तक नई आईफोन सीरीज खरीदने के लिए लोग Apple Store पर घंटों लंबी लाइन में लगे दिखाई दिए। इस साल अप्रैल में एप्पल ने दो फिजिकल एप्पल स्टोर दिल्ली और मुंबई में खोले हैं। इन दोनों एप्पल स्टोर पर भी लोग तड़के सुबह से नए iPhone के लिए लाइन लगाकर खड़े दिखे। BKC मुंबई और साकेत दिल्ली के एप्पल स्टोर पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। एप्पल स्टोर पर लोगों की लंबी लाइन के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं।

Apple iPhone 15 Series को हाल ही में ग्लोबली लॉन्च किया गया है। आज यानी 22 सितंबर से नई iPhone सीरीज को भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 40 देशों में सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं, मकाउ, मलेशिया, तुर्की, वियतनाम आदि में इसकी सेल 29 सितंबर से शुरू होगी। दिल्ली और मुंबई के एप्पल स्टोर पर बेंगलुरू, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता जैसे शहरों से आए ग्राहक लंबी कतारों में दिखे हैं।

#WATCH | A customer outside the Apple store at Mumbai’s BKC says, “I have been here since 3 p.m. yesterday. I waited in the queue for 17 hours to get the first iPhone at India’s first Apple store. I have come from Ahmedabad…”

Another customer, Vivek from Bengaluru says, “…I… https://t.co/0deAz5JkCH pic.twitter.com/YE6m5cufC2

— ANI (@ANI) September 22, 2023