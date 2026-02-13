comscore
Apple लवर्स के लिए गुड न्यूज, इस दिन खुलेगा कंपनी का छठा स्टोर

Apple Store Opening: एप्पल ने अपने छठे स्टोर की ओपनिंग की घोषणा कर दी है। यह स्टोर मुंबई के बोरीवली में खुलने वाला है। इससे पहले दिसंबर 2025 में नोएडा के DLF Mall Of India में स्टोर खोला गया था।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 13, 2026, 12:27 PM (IST)

Apple Store Noida
Apple Store Opening: एप्पल भारत में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दिल्ली-पुणे समेत कई शहरों में स्टोर खोल चुका है। इस कड़ी में अब कंपनी ने मुंबई में एक और स्टोर खोलने का ऐलान किया है। यह एप्पल का भारत में छठा और मुंबई में दूसरा स्टोर है, जिसका नाम Apple Borivali रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एप्पल के स्टोर बहुत स्पेशल और आधुनिक होते हैं। इनमें लेटेस्ट आईफोन से लेकर मैकबुक तक एक्सपीरियंस करने को दिया जाता है। news और पढें: Apple की Valentine’s Day Sale हुई शुरू, iPhone 17 से लेकर MacBook, iPad और AirPods तक पर मिल रहे शानदार ऑफर्स

कब खुलेगा यह स्टोर ?

एप्पल के मुताबिक, कंपनी का छठा स्टोर मुंबई के बोरीवली में 26 फरवरी 2026 को खुलने वाला है। इस स्टोर की ओपनिंग दोपहर 1 बजे होगी। अगले दिन से यह स्टोर आम लोगों के लिए खुल जाएगा, जिसमें कंपनी का पूरा इको-सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें लेटेस्ट आईफोन, मैकबुक और एप्पल वॉच मिलेंगी। इन्हें एक्सपीरियंस भी किया जा सकेगा। news और पढें: Apple ने iOS 26.3 अपडेट किया जारी, Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर अब आसान!

इस स्टोर में लोगों को फ्री लर्निंग सेशन भी दिए जाएंगे, जिससे यूजर्स बेहतर फोटो खींचने के साथ बेहतर तरीके से फोटो एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा, स्टोर में यूजर्स की फोन व अन्य डिवाइस से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। साथ ही, डिवाइस खरीदने में भी मदद की जाएगी। news और पढें: AirPods Pro में मिल सकता है कैमरा, Apple का प्लान हुआ लीक

स्टोर का डिजाइन

एप्पल के अन्य स्टोर्स की तरह बोरीवली स्टोर को भी स्पेशल डिजाइन दिया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें, तो स्टोर की थीम मोरपंखी से इंस्पायर्ड है। यह वही डिजाइन है, जो बेंगलुरु और पुणे के स्टोर में देखने को मिलता है।

स्टोर खुलने से पहले मिला स्पेशल गिफ्ट

एप्पल ने बोरीवली में स्टोर खोलने से पहले स्पेशल गिफ्ट दिया है। एप्पल लवर्स बोरीवली स्टोर की साइट पर जाकर खास वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ मुंबई की संस्कृति से जुड़ी म्यूजिक प्लेलिस्ट भी एड की गई है, जिसे एप्पल म्यूजिक ऐप में सुना जा सकता है।

कब खुला सबसे पहला स्टोर ?

भारत में एप्पल का पहला स्टोर साल 2023 में खुला था। इस स्टोर का नाम Apple BKC है, जो मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इसकी ओपनिंग खुद कंपनी के सीईओ टिम कुक ने की थी। इसके बाद दिल्ली, बैंगलुरु समेत कई शहरों में स्टोर ओपन किए गए।