भारत बना Apple का नया फोकस, मुंबई में खुलने सकता है दूसरा Apple Store

Apple भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, हाल ही में कंपनी ने संकेत दिए हैं कि वह मुंबई में अपना दूसरा आधिकारिक Apple Store जल्द खोलने वाला है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब Apple ने भारत में अब तक का सबसे शानदार Revenue दर्ज किया है। Apple के CEO टिम कुक ने कंपनी की Financial Year 2026 की First Quarter की कमाई पर बात करते हुए कहा कि भारत कंपनी के लिए एक बेहद अहम बाजार बन चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में Apple की ग्रोथ डबल डिजिट में रही है, जो कंपनी के भरोसे को और मजबूत करती है। और पढें: भारत सरकार का बड़ा आदेश, अब हर नए स्मार्टफोन में होगा ये App, यूजर चाहें तो भी नहीं हटा पाएंगे

मुंबई में दूसरा Apple Store कब और कहां खुल सकता है

टिम कुक ने बताया कि मुंबई में नया स्टोर कंपनी के 5वें रिटेल स्टोर के खुलने के बाद आएगा, हालांकि उन्होंने इसकी सटीक लोकेशन या ओपनिंग डेट का खुलासा नहीं किया फिलहाल मुंबई में Apple का पहला स्टोर Apple BKC है, जो अगस्त 2023 में जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला गया था। इससे पहले खबरें आई थीं कि नया स्टोर बोरीवली के ओबेरॉय स्काई सिटी मॉल में खुल सकता है, लेकिन Apple ने इन अटकलों की पुष्टि नहीं की। इससे साफ है कि कंपनी अभी भी सही जगह चुनने में जुटी है। और पढें: Apple Diwali Offers: iPhone 17 सीरीज, MacBook और Watch पर मिल रहा है अब तक का सबसे बड़ा ऑफर

भारत में Apple के रिटेल स्टोर्स

भारत में Apple के रिटेल नेटवर्क की बात करें तो हाल ही में कंपनी ने नोएडा में अपना स्टोर खोला, जो भारत का 5वां और Delhi_NCR क्षेत्र का दूसरा Apple Store है। यह स्टोर ग्राहकों को Apple प्रोडक्ट्स की बिक्री के साथ-साथ पर्सनल गाइडेंस, Today at Apple सेशंस और डिवाइस रिपेयर जैसी सुविधाएं देता है। Apple के CFO केवन पारेख ने भी बताया कि भारत में कंपनी का इंस्टॉल्ड बेस यानी एक्टिव यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे यह साफ है कि Apple भारत को लंबे समय के निवेश के रूप में देख रहा है।

चेन्नई में Apple का कॉर्पोरेट ऑफिस खुलेगा

रिटेल के साथ-साथ Apple कॉर्पोरेट स्तर पर भी भारत में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी चेन्नई में अपना पहला डेडिकेटेड कॉर्पोरेट ऑफिस खोल सकती है। News9Live की रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने चेन्नई के पोरुर स्थित DLF साइबरसिटी IT Park में करीब 20,000 वर्ग फुट जगह लीज पर ली है। यह ऑफिस एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के तौर पर काम करेगा और कंपनी के कई अहम वैश्विक ऑपरेशन्स संभालेगा।

