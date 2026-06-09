iOS 27 के 5 सबसे दमदार फीचर, आपके iPhone को बना देंगे अधिक स्मार्ट और पावरफुल

iOS 27 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। यह Apple का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें फोटो एडिट करने के लिए कस्टामाइजेशन का सपोर्ट दिया है। इसके साथ Liquid Glass इफेक्ट को भी अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं ओएस में Parental Control की सुविधा मिलती है, जिससे माता-पिता अपने बच्चों की गतिविधी को मॉनिटर कर सकते हैं। और पढें: Apple WWDC 2026: Apple Intelligence के साथ Siri AI से उठा पर्दा, iPhone, iPad, iWatch व MacOS में मिलेगा एडवांस एक्सपीरियंस

आप iPhone यूजर हैं, तो हमारी यह खबर आपके मतलब की है। हम आपको यहां iOS 27 के टॉप फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके काम आएंगे। इनके उपयोग से आईफोन चलाने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। इन सुविधाओं का सपोर्ट आपको इस साल के अंत तक मिल जाएगा। और पढें: क्या WWDC 2026 में बदल जाएगी Siri? Apple दिखा सकता है अब तक का सबसे बड़ा AI अपग्रेड

iOS 27 Top Features

परफॉर्मेंस

एप्पल के अनुसार, आईओएस 27 के आने से डिवाइस बेहतर परफॉर्म करेगा। दावा किया जा रहा है कि इस OS से फोटो 70 प्रतिशत तेजी से लोड होगी। एयर ड्रॉप की स्पीड भी बेहतर होगी, जिससे डेटा 80 प्रतिशत तेजी से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर हो जाएगा। यही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम करीब 30 प्रतिशत फास्ट हो जाएगा। और पढें: WWDC 2026 इवेंट इस तारीक से होगा शुरू, क्या इस बार Apple पेश करेगा AI वाला Siri?

पैरेंटल कंट्रोल

लेटेस्ट आईओएस में माता-पिता के लिए पैरेंटल कंट्रोल की सुविधा दी गई है। इस फीचर की खासियत है कि यह अभिभावक को पूरा कंट्रोल देता है, जिससे वे अपने बच्चों की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें गेम और सोशल मीडिया जैसे ऐप को इस्तेमाल करने के लिए टाइम लिमिट सेट करने सुविधा दी गई है। इसके जरिए हिंसक व अश्लील कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है।

कैमरा

इस ओएस में कैमरा स्पेक्स को भी अपग्रेड किया गया है। इसके तहत कैमरा सेक्शन में कई कस्टामाइजेशन टूल को एड किया गया है, जिससे यूजर अपनी फोटो को एडिट करने के साथ एन्हांस व रीफ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा, लिक्विड ग्लास इफेक्ट को भी एडजस्ट करने की सुविधा दी गई है।

Siri

वॉइस असिस्टेंट सिरी को अपग्रेड कर अलग ऐप के रूप में पेश किया गया है। यह असिस्टेंट मौजूदा सिरी से अधिक स्मार्ट है। यह हर सवाल के बेहतर जवाब देने में सक्षम है। इसकी वॉइस व एक्सप्रेशन को कस्टामाइज किया जा सकता है।

सफारी

टेक जाइंट एप्पल ने सफारी को भी अपडेट किया है। इसमें Apple Intelligence तकनीक का सपोर्ट दिया गया है, जिससे यह किसी भी विषय को समझकर उससे जुड़ा टैब खोल देता है।

किन आईफोन्स को मिलेगा iOS 27 ?

कंपनी के अनुसार, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2nd gen+), iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लेटेस्ट iOS का अपडेट मिलेगा।

कब मिलेगा ओएस का अपडेट ?

एप्पल ने फिलहाल कंफर्म नहीं किया है कि कब तक iOS 27 का अपडेट ऊपर बताए गए आईफोन्स को मिलेगा, लेकिन कंपनी की पिछली टाइमलाइन को देखें, तो इस बार भी सितंबर के आसपास लेटेस्ट ओएस अपडेट को रिलीज किया जा सकता है।

FAQs

1. iOS 27 को कब लॉन्च किया गया है ?

Ans. एप्पल ने WWDC 2026 में इस ओएस को पेश किया है।

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2. iOS 27 का मुख्य फीचर कौन-सा है।

Ans. इस ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक मुख्य फीचर नहीं बल्कि कई फीचर हैं। इनमें अपग्रेडेड सिरी ऐप और पैरेंटल कंट्रोल आदि शामिल हैं।