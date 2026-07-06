Heatwave में क्यों फेल होने लगते हैं Solar Panel? जानिए इसके पीछे की वजह

अक्सर लोग मानते हैं कि जितनी तेज धूप होगी, Solar Panel उतनी ही ज्यादा बिजली बनाएंगे लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। Solar Panel को अच्छी धूप की जरूरत होती है पर इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा तेज धूप भी उनके लिए बेहतर हो। जब टेंपरेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनकी बिजली बनाने की पावर धीरे-धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि Heatwave के दौरान, जब AC और कूलर चलाने की वजह से बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, तब Solar Panel हमेशा अपनी पूरी पावर से बिजली नहीं बना पाते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि Solar Panel रोशनी से बिजली बनाते हैं, गर्मी से नहीं।

Heatwave में Solar Panel की पावर क्यों कम हो जाती है?

Solar Panel सूरज की रोशनी से आने वाले Photons की मदद से बिजली बनाते हैं। जब ये Photons Solar Cell पर पड़ते हैं, तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और बिजली बनने लगती है, लेकिन टेंपरेचर बढ़ने के साथ यह प्रक्रिया पहले जितनी बेहतर तरीके से नहीं होती। ज्यादा गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे Solar Panel का Voltage कम होने लगता है और बिजली का प्रोडक्ट घट जाता है। आमतौर पर Solar Panel की क्षमता 25°C टेंपरेचर पर मापी जाती है। इसके बाद टेंपरेचर में हर 1°C की बढ़ोतरी पर उनकी कार्यक्षमता लगभग 0.5% तक कम हो सकती है। Heatwave के दौरान जब Panel का तापमान 65°C या उससे ऊपर पहुंच जाता है, तो उसकी बिजली बनाने की क्षमता करीब 20 से 25% तक घट सकती है।

Solar Panel को ज्यादा हीट होने से कैसे बचाएं?

इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि Heatwave के दौरान Solar Panel काम करना बंद कर देते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से लगाया जाए, तो गर्मी का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, Solar Panel को छत से थोड़ा ऊपर लगाना बेहतर होता है, ताकि उनके नीचे से हवा आसानी से गुजरती रहे। इससे Panel ठंडे बने रहते हैं और उनकी बिजली बनाने की क्षमता भी बेहतर रहती है, वहीं हल्के कलर या ज्यादा Reflective चीजों से बने Solar Cell कम गर्म होते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता लंबे समय तक बनी रहती है।

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Solar Panel में Inverter की जरूरत क्यों होती है?

Solar System में सिर्फ Panel ही नहीं, बल्कि Inverter भी बेहद जरूरी होता है। यही Panel से बनने वाली DC बिजली को घर में इस्तेमाल होने वाली AC बिजली में बदलता है। अगर Inverter जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए, तो पूरे Solar System की परफॉर्मेंस असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, Inverter को ऐसी जगह लगाया जाए, जहां उस पर सीधी धूप न पड़े और हवा का अच्छा फ्लो बना रहे। Solar Panel को छाया में भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें बिजली बनाने के लिए भरपूर रोशनी की जरूरत होती है।