SIR 2026: Election Commission of India (ECI) ने 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में Special Intensive Revision (SIR) लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध व सटीक बनाने के लिए SIR की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी मतदाओं का एक बार फिर से सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत घर-घर एक फॉर्म प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको 2002 की अपनी मतदाता डिटेल्स भरनी होंगी। यदि आप 2002 में 18 वर्ष के नहीं थे और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं था, तो आपको अपने उन रिश्तेदार का नाम फॉर्म में डालना है जो कि उस वक्त सूची में शामिल थे। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: SIR प्रक्रिया हुई शुरू, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन Voter ID डाउनलोड और चेक करें नाम

Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया दिल्ली समेत कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। लोगों के घर फॉर्म भी पहुंच चुके हैं… लेकिन लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि वो इस फॉर्म को कैसे भरें। आपकी इसी कंफ्यूजन को आज हम इस आर्टिकल में दूर करने जा रहे हैं और इसके अलावा, साल 2002 में आपके किस रिश्तेदार का नाम मतदाता सूची में मौजूद था… उसे जानने का ऑनलाइन प्रोसेस भी हम आपको यहां देने जा रहे हैं। और पढें: Lok Sabha Election 2024: घर बैठे वोटर लिस्ट में ऑनलाइन चेक करें अपना नाम, काफी आसान है प्रोसेस

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SIR फॉर्म में किसकी डिटेल्स भरनी है?

SIR फॉर्म में आपको उस शख्स की डिटेल्स भरनी है, जो कि साल 2002 में मतदाता सूची में शामिल था। अगर आपकी उम्र साल 2002 में 18 साल से ज्यादा की थी और आपका नाम मतदाता सूची में था तो आप फॉर्म के पहले कॉलम में अपनी डिटेल्स भरेंगे।

इसके अलावा, कुछ लोग उस समय 18 साल से कम के थे… उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद नहीं था। ऐसे लोग अपना सत्यापन अपने रिश्तेदार के नाम पर करेंगे, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद था। इसमें आपके माता-पिता व दादा-दादी मौजूद हो सकते हैं। अगर आप अपनी जगह अपने रिश्तेदार की डिटेल्स भर रहे हैं, तो आपको फॉर्म का दूसरा कॉलम भरना होगा और पहला कॉलम खाली छोड़ना है।

साल 2002 में माता-पिता या फिर रिश्तेदार का नाम वोटर लिस्ट में कैसे ढूंढें?

साल 2002 की वोटर लिस्ट देखने की प्रक्रिया बहुत आसान है। हालांकि, इसके लिए आपको सभी डिटेल्स अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। घर बैठे अपने स्मार्टफोन पर देखें 2002 की पूरी वोटर लिस्ट। यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस।

1. सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में ECINET की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होगी।

2. इसके बाद आपको ऐप को लॉग-इन भी नहीं करना होगा। यहां आपको कई ऑप्शन दिखेंगे।

3. आपको Search Your Name in Last SIR वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।

4. अब By Elector Details वाले सेक्शन को भरें।

5. यहां आपको उस शख्स की डिटेल्स भरनी है, जो 2002 में वोटर लिस्ट में मौजूद था। उदाहरण के तौर पर आपके पापा उस वक्त वोटर लिस्ट में मौजूद थे, तो आपको उनकी डिटेल्स भरनी है।

6. सबसे पहले राज्य वो किस राज्य के वोटर लिस्ट में मौजूद थे। इसके बाद जिला, निर्वाचन क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम, सेक्शन नंबर, मतदाता का पूरा नाम, उस समय उनकी उम्र वो आपके क्या लगते हैं का रिश्ता, इसके बाद Relative Type में उनके पिता जी जानकारी और फिर उनका पूरा नाम डालकर सर्च करें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको 2002 की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसे आप फॉर्म में भर सकते हैं।