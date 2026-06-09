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सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं iOS 27? जानें बीटा अपडेट डाउनलोड करने का तरीका

IOS 27 को लॉन्च हो गया है। इसके साथ Apple ने इस OS का डेवलपर बीटा वर्जन भी रिलीज किया है। इससे नए आईओएस के लेटेस्ट फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नीचे जानते हैं बीटा अपडेट इंस्टॉल करने का प्रोसेस।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 09, 2026, 10:13 AM (IST)

IOS 27
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iOS 27 Beta Update: एप्पल ने लंबे समय से चर्चा में बने आईओएस 27 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। इस ओएस में अपडेडेट सिरी के साथ-साथ पैरेंटल कंट्रोल और कस्टामाइजेशन का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ डेवलपर्स के लिए बीटा वर्जन भी रिलीज किया गया है, जिससे नए फीचर्स को ऑफिशियल अपडेट आने से पहले एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप डेवलपर वर्जन डाउनलोड करने का तरीका… news और पढें: iOS 27 के 5 सबसे दमदार फीचर, आपके iPhone को बना देंगे अधिक स्मार्ट और पावरफुल

कैसे करें iOS 27 Developer Beta डाउनलोड ?

यहां बताए गए स्टेप को फॉलो करके आईओएस डेवलपर बीटा को डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता है :- news और पढें: Apple WWDC 2026: Apple Intelligence के साथ Siri AI से उठा पर्दा, iPhone, iPad, iWatch व MacOS में मिलेगा एडवांस एक्सपीरियंस

1. सबसे पहले अपने iPhone में एप स्टोर पर जाकर Apple Developer ऐप को डाउनलोड करिए।
2. ऐप में अपनी एप्पल आईडी के जरिए लॉग-इन करें।
3. अपने आप को Apple Developer Program में एनरोल कीजिए।
4. अब सेटिंग में जाएं।
5. जेनरल में टैप करें।
6. अब सॉफ्टवेयर अपडेट को ओपन करिए।
7. फिर बीटा अपडेट को चुनें।
8. इसके बाद iOS 27 Developer Beta ऑप्शन को प्रेस करें।
9. इतना करने के बाद डेवलपर बीटा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। news और पढें: क्या WWDC 2026 में बदल जाएगी Siri? Apple दिखा सकता है अब तक का सबसे बड़ा AI अपग्रेड

काम की बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बीटा अपडेट है। इस वजह से ओएस में बग्स हो सकते हैं, जिससे फोन यूज करने में परेशानी आ सकती है। हमारा सुझाव है कि बीटा अपडेट डाउनलोड करने से पहले फोन में मौजूद डेटा का बैकअप जरूरत लें।

इस बीटा अपडेट को डाउनलोड करने से पहले फोन की बैटरी को 50 प्रतिशत पर रखें। इस अपडेट को मोबाइल डेटा की बजाय वाई-फाई से डाउनलोड करें। इससे डेटा जल्दी डाउनलोड हो जाएगा और समय की बचत होगी।

Public Beta

अभी सिर्फ डेवलपर बीटा अपडेट को रिलीज किया गया है। पब्लिक बीटा को अगले महीने यानी जुलाई में रोलआउट किया जाएगा। यह मौजूदा डेवलपर बीटा से अधिक स्टेबल होगा, लेकिन इसमें बग्स होने की पूरी संभावना है।

आपको बता दें कि आईओएस 27 को सिर्फ आईफोन के लिए नहीं बल्कि आईपैड, मैक, मैकबुक, टीवी और स्मार्टवॉच के लिए भी जारी किया गया है। इसके अलावा, होमपेड के लिए HomePod सॉफ्टवेयर 27 को भी पेश किया गया है।

FAQs

1. iOS 27 को कब लॉन्च किया गया ?
Ans. इस सॉफ्टवेयर अपडेट को 8 जून को आयोजित हुए WWDC 2026 इवेंट में लॉन्च किया गया।

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2. iOS 27 का Public बीटा कब रिलीज होगा ?
Ans. इस ओएस के पब्लिक बीटा को अगले महीने यानी जुलाई में सभी आईफोन यूजर्स के लिए रिलीज किया जाएगा।