WWDC 2026: Apple ने पेश किया Gemini AI से लैस नया Siri सिस्टम, अब पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा वॉयस असिस्टेंट

Apple ने अपने सालाना डेवलपर इवेंट WWDC 2026 की शुरुआत कई बड़े ऐलानों के साथ की। कंपनी ने iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, visionOS 27 और watchOS 27 जैसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किए। हालांकि इस बार सबसे ज्यादा चर्चा Apple के AI असिस्टेंट Siri को लेकर रही। Apple ने अपने नए AI आर्किटेक्चर का खुलासा किया है, जो Google Gemini AI मॉडल्स की मदद से काम करेगा। कंपनी का कहना है कि यह नया सिस्टम Siri को पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और यूजफुल बनाएगा। Apple ने पहली बार WWDC 2024 में नई AI-Powered Siri की झलक दिखाई थी और अब WWDC 2026 में इसके पीछे काम करने वाली पूरी टेक्नोलॉजी को सामने रखा गया है। और पढें: सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं iOS 27? जानें बीटा अपडेट डाउनलोड करने का तरीका

Google Gemini की मदद से नई Siri क्या-क्या कर पाएगी?

Apple के नए AI सिस्टम के केंद्र में उसके फाउंडेशनल AI मॉडल्स हैं, जिन्हें Google के साथ मिलकर तैयार किया गया है। ये मॉडल मल्टीमॉडल क्षमता के साथ आते हैं, यानी ये टेक्स्ट, आवाज और तस्वीरों को समझकर जवाब दे सकते हैं। यूजर्स केवल लिखकर या बोलकर ही नहीं, बल्कि तस्वीरों के जरिए भी AI से मदद ले सकेंगे। इसके अलावा AI नेचुरल भाषा के निर्देशों के आधार पर इमेज बनाने और एडिट करने में भी मदद करेगा। Apple का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी iPhone, iPad, Mac, Apple Watch और Vision Pro जैसे कई डिवाइसों पर काम करेगी, जिससे सभी डिवाइसों में बेहतर AI अनुभव मिलेगा। और पढें: iOS 27 के 5 सबसे दमदार फीचर, आपके iPhone को बना देंगे अधिक स्मार्ट और पावरफुल

नई Siri यूजर की पसंद और स्क्रीन की जानकारी कैसे समझेगी?

कंपनी का कहना है कि नए AI मॉडल्स यूजर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, यानी Siri आपकी पसंद, पहले की बातचीत और आपके डिवाइस की जानकारी के आधार पर ज्यादा सही जवाब दे सकेगी। अगर स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, तो Siri उसे भी समझकर उसी हिसाब से सजेशन दे सकेगी। Apple के अनुसार इन AI मॉडल्स को सार्वजनिक जानकारी पर ट्रेन किया गया है, इसलिए इन्हें दुनिया की सामान्य जानकारी भी पता होगी। इससे Siri सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई मुश्किल कामों में भी आपकी मदद कर सकेगी। और पढें: Apple WWDC 2026: Apple Intelligence के साथ Siri AI से उठा पर्दा, iPhone, iPad, iWatch व MacOS में मिलेगा एडवांस एक्सपीरियंस

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Apple का नया AI सिस्टम कैसे काम करेगा?

Apple ने अपने नए AI सिस्टम में System Orchestrator नाम का एक खास फीचर जोड़ा है। यह सिस्टम Siri, AI फीचर्स, ऐप्स और सिक्योरिटी सिस्टम को आपस में जोड़कर बेहतर तरीके से काम करवाएगा। इसकी मदद से Siri सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं देगी, बल्कि अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल करके कई काम भी पूरा कर सकेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर FIFA World Cup के बारे में पूछता है, तो Siri सिर्फ मैच की जानकारी नहीं बताएगी, बल्कि टिकट ढूंढने या उससे जुड़े दूसरे कामों में भी मदद कर सकेगी। इसके अलावा Siri रिमाइंडर सेट करने, ऐप्स के बीच जानकारी शेयर करने और कई स्टेप वाले काम आसानी से पूरा करने में सक्षम होगी। Apple का कहना है कि इस पूरे सिस्टम में यूजर्स की प्राइवेसी का खास ध्यान रखा गया है। इसके लिए कंपनी अपनी Private Cloud Computing टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जिससे AI फीचर्स का यूज करते समय यूजर्स का डेटा ज्यादा सुरक्षित रहेगा।