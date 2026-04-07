iPhone 16 समेत इन आईफोन को खरीदने का सबसे सही समय, मिल रहे दिल खुश करने वाले Offer

Amazon-Flipkart Offers on iPhones: अमेजन और फ्लिपकार्ट दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म हैं, जहां शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसे तमाम ब्रांड के मोबाइल फोन्स पर धमाकेदार ऑफर दिए जा रहे हैं। इनमें सबसे पॉपुलर iPhones भी शामिल हैं। ऐसे में अगर आपने आईफोन खरीदने का मन बना लिया है, तो यह आर्टिकल आपके काम आने वाला है। हम आपको यहां अमेजन-फ्लिपकार्ट पर मिल रही आईफोन डील के बारे में बताएंगे, जो आपके बजट में फिट होंगी। और पढें: REDMI Note 15 SE 5G पर 1000 रुपये की छूट, 50MP कैमरा वाले फोन की सेल भारत में शुरू

iPhone 15

आईफोन 15 पॉपुलर स्मार्टफोन है। यह फ्लिपकार्ट पर 59,900 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस पर 2995 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। साथ ही, 2933 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है। फीचर पर नजर डालें, तो आईफोन में A16 बायोनिक चिप, 48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। और पढें: 5800mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला Vivo X200 हुआ 3000 रुपये सस्ता, हाथ से न फिसलने दें बंपर डील

iPhone 16

आईफोन 16 शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। यह कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिवाइस है। इसमें 128 जीबी की स्टोरेज दी गई है, जिसमें 3000 फोटो सेव की जा सकती हैं। स्मूथ वर्किंग के लिए A16 बायोनिक चिपसेट मिलती है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में 48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का कैमरा मिलता है। प्राइसिंग की बात करें, तो आईफोन की कीमत 69,990 रुपये है। इस पर 3495 रुपये का कैशबैक और 3423 रुपये की ईएमआई ऑफर की जा रही है। इस पर 65,300 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।

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iPhone 17 Pro

आईफोन 17 प्रो कंपनी का फ्लैगशिप फोन है। यह डिवाइस अमेजन इंडिया पर 1,34,900 रुपये में अवेलेबल है। इस पर 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 4,743 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 46,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया है। स्मूथ वर्किंग के लिए A19 Pro चिपसेट दी गई है। इसकी स्टोरेज 256 जीबी है। फोटो क्लिक करने के लिए हैंडसेट के रियर पैनल में 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 18MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।