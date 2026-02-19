comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Infinix Xpad 30e Launched With 11 Inch Display Ai Tutor Feature Price And Specs

11 इंच स्क्रीन के साथ आ गया Infinix Xpad 30E, AI Tutor फीचर कराएगा बच्चों का होमवर्क

Infinix Xpad 30E टैब 11 इंच FHD+ डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो गया है। इसमें आपको AI Tutor फीचर जैसे कई खास फीचर्स मिलेंगे। यहां जानें टैब की खूबियां।

Published By: Manisha | Published: Feb 19, 2026, 08:53 PM (IST)

Tab (70)
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Infinix Xpad 30E लॉन्च हो गया है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस टैब में 11 इंच का डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा, यह MediaTek Helio G80 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मिलती है। कंपनी ने इस टैब में 5MP का कैमरा भी दिया है। इसकी बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ आपको 18W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं इस टैब की कीमत और खूबियां। news और पढें: लॉन्च से पहले ही वेबसाइट पर लिस्ट हुआ Infinix Note 60 Pro और Note 60, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

Infinix Xpad 30E Specifications, Features

फीचर्स पर नजर डालें, तो Infinix Xpad 30E में 11 इंच का full-HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,200×1,920 पिक्सल है। वहीं, रिफ्रेश रेट 60Hz का है। डिस्प्ले में 440 Nits की ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा, यह टैब MediaTek Helio G80 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मिलती है। इसकी स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। कंपनी ने इस टैब में 5MP का रियर कैमरा भी दिया है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। news और पढें: दमदार बैटरी और कर्व्ड स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ Infinix Note Edge 5G, जानें कीमत

इसके अलावा, टैब में AI Tutor फीचर मिलता है, जो कि बच्चों को उनका होमवर्क कराने में मदद करता है। साथ ही आपको Photo Solving, Tap to Ask, AI Creation औक AI Screen Recognition जैसे टू्ल्स भी इसमें मिलते हैं। इस टैब में split-screen सपोर्ट भी मौजूद है, जिसके जरिए आप कई सारी ऐप्स को एक-साथ रखकर इस्तेमाल कर सकेंगे। news और पढें: Infinix Note Edge 5G दमदार फीचर्स के साथ इस दिन देगा दस्तक, इतनी हो सकती है कीमत

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth, 3.5mm Jack और OTG जैसे सपोर्ट शामिल है। इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Infinix Xpad 30E Price, Availability

कीमत की बात करें, तो Infinix Xpad 30E को कंपनी ने IDR 2,394,000 (लगभग 13,000 रुपये) की कीमत में पेश किया है। यह दाम टैबआ के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज का है। इस टैब में आपको Dreamy Purple, Forest Green और Deep Blue कलर ऑप्शन मिलते हैं।