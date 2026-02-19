Infinix Xpad 30E लॉन्च हो गया है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस टैब में 11 इंच का डिस्प्ले दिया है। इसके अलावा, यह MediaTek Helio G80 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मिलती है। कंपनी ने इस टैब में 5MP का कैमरा भी दिया है। इसकी बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ आपको 18W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं इस टैब की कीमत और खूबियां। और पढें: लॉन्च से पहले ही वेबसाइट पर लिस्ट हुआ Infinix Note 60 Pro और Note 60, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

Infinix Xpad 30E Specifications, Features

फीचर्स पर नजर डालें, तो Infinix Xpad 30E में 11 इंच का full-HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,200×1,920 पिक्सल है। वहीं, रिफ्रेश रेट 60Hz का है। डिस्प्ले में 440 Nits की ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा, यह टैब MediaTek Helio G80 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मिलती है। इसकी स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। कंपनी ने इस टैब में 5MP का रियर कैमरा भी दिया है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

इसके अलावा, टैब में AI Tutor फीचर मिलता है, जो कि बच्चों को उनका होमवर्क कराने में मदद करता है। साथ ही आपको Photo Solving, Tap to Ask, AI Creation औक AI Screen Recognition जैसे टू्ल्स भी इसमें मिलते हैं। इस टैब में split-screen सपोर्ट भी मौजूद है, जिसके जरिए आप कई सारी ऐप्स को एक-साथ रखकर इस्तेमाल कर सकेंगे।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth, 3.5mm Jack और OTG जैसे सपोर्ट शामिल है। इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है।

Infinix Xpad 30E Price, Availability

कीमत की बात करें, तो Infinix Xpad 30E को कंपनी ने IDR 2,394,000 (लगभग 13,000 रुपये) की कीमत में पेश किया है। यह दाम टैबआ के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज का है। इस टैब में आपको Dreamy Purple, Forest Green और Deep Blue कलर ऑप्शन मिलते हैं।