लॉन्च से पहले ही वेबसाइट पर लिस्ट हुआ Infinix Note 60 Pro और Note 60, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

Infinix ने अपने नए स्मार्टफोन Infinix Note 60 Pro और Infinix Note 60 को आधिकारिक लॉन्च से पहले ही अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है। कंपनी ने इन दोनों फोन्स के डिजाइन, कलर और फीचर्स की जानकारी शेयर कर दी है। लॉन्च के बाद ये स्मार्टफोन ग्लोबली कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि दोनों ही फोन 6500mAh की बड़ी बैटरी और ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएंगे। Note 60 Pro को पावरफुल Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस किया गया है, जबकि स्टैंडर्ड Note 60 में MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट मिलेगा। और पढें: Infinix Note 60 Pro के मेन स्पेसिफिकेशन आए सामने, जल्द उठेगा पर्दा

कलर और डिस्प्ले

Infinix Note 60 Pro को Deep Ocean Blue, Mist Titanium, Mocha Brown, Solar Orange, Torino Black और Frost Silver जैसे शानदार कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। वहीं Infinix Note 60 को Fizz Blue, Midnight Black, Mocha Brown, Mist Titanium और Rose Gold कलर्स में खरीदा जा सकेगा। दोनों स्मार्टफोन ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आएंगे और Android 16 पर आधारित XOS 16 पर काम करेंगे। इनमें 6.78-inch की 1.5K LTPS AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। इसके अलावा 100% DCI-P3 कलर गमट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और पढें: Infinix Note 60, Note 60 Pro और Note 60 Ultra के स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च से पहले लीक, जानें यहां

प्रोसेसर और कैमरा

परफॉर्मेंस के मामले में Note 60 Pro में 4nm टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑक्टा-कोर Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा, जिसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 2.7GHz है। वहीं Note 60 में 2.6GHz क्लॉक स्पीड वाला MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट दिया जाएगा। दोनों फोन में Adreno A810 GPU, 8GB तक LPDDR5 रैम और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी का दावा है कि दोनों डिवाइस IP64 रेटिंग के साथ आएंगे यानी ये धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षित रहेंगे। कैमरा की बात करें तो इनमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

बैटरी, चार्जिंग और कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी के लिए इन फोन्स में 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C पोर्ट, NFC और GPS जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा g-sensor, gyroscope, e-compass, proximity sensor, infrared blaster, health monitor, light sensor और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कई एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। Note 60 Pro में 90W वायर्ड और 30W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जबकि Note 60 में 45W वायर्ड और 30W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा। डिजाइन की बात करें तो Pro मॉडल की मोटाई 7.36mm और वजन करीब 201.7 ग्राम है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल 7.45mm मोटा और लगभग 199 ग्राम वजनी होगा।