भारत में पहले Apple Store की शुरुआत मुंबई में हो गई है। ऐप्पल के CEO Tim Cook ने खुद Apple BKC के दरवाजे ओपेन करके लोगों को स्वागत किया। ऐप्पल के इस कार्यक्रम के दौरान कई बड़े स्टार और सेलिब्रिटी भी शामिल हुए हैं। ऐप्पल के इस इंडिया स्टोर का आर्ट शहर में चलने वाली काली पीली टैक्सी से इंस्पायर्ड नजर आया।

इस दौरान कई लोगों ने Apple CEO Tim Cook के साथ सेल्फी ली। इसके साथ ही वे कई लोगों के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। ओपेनिंग सेरेमनी में कर्मचारियों में भी काफी जोश नजर आया है। ऐप्पल का यह स्टोर कुल 20 हजार वर्ग फीट में तैार किया गया है। यह एनर्डी एफिसिएंट स्टोर है और रिन्यूवेबल एनर्जी पर काम करेगा। यह स्टोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में तैयार किया गया है।

भारत में ऐप्पल का स्टोर ऐसे समय खुला है जब भारत में ऐप्पल ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। मुंबई के बाद अब दूसरा ऐप्पल स्टोर दिल्ली के साकेत में खुलेगा। भारत के लिए ऐप्पल एक खास ईको सिस्टम डेवलप कर रहा है।

भारतीय बाजार में ऐप्पल को कई अवसर नजर आते हैं। सीईओ टिम कुक लॉन्चिंग इवेंट से एक दिन पहले ही भारत में आ गए थे। ऐप्पल ने भारत में पहली बार 1984 में Macintosh को पेश किया। तब से लेकर अब तक 25 साल हो गए हैं।

#WATCH | Apple CEO Tim Cook opens the gates to India’s first Apple store at Mumbai’s Bandra Kurla Complex pic.twitter.com/MCMzspFrvp

— ANI (@ANI) April 18, 2023