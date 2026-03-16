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Huawei फिर करेगा भारत में वापसी? Flipkart पर दिखा नया टैबलेट

Huawei एक बार फिर भारतीय टेक मार्केट में वापसी की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही नया टैबलेट Huawei MatePad 11.5 (2026) लॉन्च कर सकती है। Flipkart पर दिखे माइक्रोसाइट से इसके संकेत मिले हैं, जिससे माना जा रहा है कि Huawei लंबे समय बाद भारत में टैबलेट सेगमेंट में फिर एंट्री करने वाली है। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 16, 2026, 11:51 AM (IST)

Huawei MatePad 11.5 2026

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Huawei भारत में एक बार फिर से अपने टैबलेट के साथ वापसी करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही नया टैबलेट Huawei MatePad 11.5 (2026) लॉन्च कर सकती है। खास बात यह है कि Huawei ने पिछले करीब 5 साल से भारत में कोई नया टैबलेट लॉन्च नहीं किया है। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2020 में Huawei MatePad T8 लॉन्च किया था। अब कंपनी फिर से भारतीय टैबलेट मार्केट में एंट्री लेकर बड़ी कंपनियों को टक्कर देने की योजना बना रही है।

क्या जल्द लॉन्च होगा Huawei का टैबलेट?

Huawei की इस वापसी के संकेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर बने एक नए माइक्रोसाइट से मिले हैं। इस माइक्रोसाइट में आने वाले डिवाइस की एक इमेज दिखाई गई है, जो देखने में एक टैबलेट जैसा लग रहा है। इस टैबलेट के साथ डिटैचेबल कीबोर्ड भी देखने को मिल सकता है। तस्वीर में टैबलेट के पीछे पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल भी नजर आता है, जो टॉप-राइट कॉर्नर में दिया गया है। कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि लॉन्च के बाद यह टैबलेट सीधे Flipkart के जरिए भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Huawei MatePad 11.5 2026

क्या Huawei भारत में स्मार्टफोन और बाकी गैजेट्स भी लॉन्च कर सकती है?

हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर डिवाइस का नाम कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन टेक ब्लॉगर Aryan Gupta का दावा है कि यह पोस्टर MatePad 11.5 (2026) का ही है। वहीं टिप्स्टर Sanju Choudhary के अनुसार Huawei आने वाले समय में भारत में सिर्फ टैबलेट ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन, TWS ईयरबड्स, लैपटॉप और स्मार्टबैंड जैसे कई नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी सीधे तौर पर भारतीय बाजार में Samsung और Apple जैसी बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती दे सकती है। इससे भारतीय यूजर्स को टैबलेट सेगमेंट में और ज्यादा ऑप्शन भी मिलेंगे।

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क्या मिल सकते हैं फीचर्स?

जानकारी के मुताबिक MatePad 11.5 (2026) को चीन में दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया था, जहां इसकी शुरुआती कीमत करीब CNY 1799 यानी लगभग 22,000 रुपये रखी गई थी। इस टैबलेट में 11.5-inch का 2.5K TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1600×2456 पिक्सल है। स्क्रीन में 120Hz रिफ्रेश रेट, 256ppi पिक्सल डेंसिटी और 600 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है, जिससे वीडियो देखना और गेमिंग करना बेहतर अनुभव दे सकता है। इसके अलावा टैबलेट में 10,100mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 40W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।