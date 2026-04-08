Oppo Find X9s Pro स्मार्टफोन जल्द ही मार्केट में दस्तक दे सकता है। फोन से जुड़ी लीक्स सामने आने लगी है। लेटेस्ट लीक की मानें, तो यह फोन गीकबेंच पर स्पॉट किया गया है। गीकबेंच लिस्टिंग के जरिए फोन के कई फीचर्स की जानकारी मिली है। यह फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। इसके अलावा फोन में कंपनी 7025mAh की जंबो बैटरी देने वाली है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का कैमरा दिया जा सकता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Oppo F33 Pro 5G और F33 5G के लॉन्च की तारीख आई सामने, मिलेंगे ये सब फीचर्स

Gizmochina की लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो Oppo Find X9s Pro स्मार्टफोन गीकबेंच पर मॉडल नंबर PME110 के साथ स्पॉट किया गया है। गीकबेंच पर फोन का सिंगल कोर स्कोर 3559 व मल्टी-कोर स्कोर 10475 है। माना जा रहा है कि यह फोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर से लैस होगा। और पढें: Oppo F31 5G फोन पर सीधे 2700 रुपये की छूट, 7000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग फोन की डील न करें मिस

Oppo Find X9s Pro leak Specs

अन्य फीचर्स की बात करें, तो लीक के मुताबिक ओप्पो के फोन में 6.32 इंच का OLED डिस्प्ले मिल सकता है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1.5K होगा। इसके अलावा, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का होगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। वहीं, 200MP का ही पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर इस सेटअप का हिस्सा होगा।

फोन की बैटरी 7025mAh की होगी। इस फोन में 80W फास्ट चार्जिंग व 50W वायरलेस चार्जिंग मिल सकती है। ओप्पो का यह फोन Natural White, Native Titanium, Vibrant Orange और Wind Chaser Green कलर ऑप्शन में दस्तक दे सकता है। इन सब के अलावा फोन से जुड़े अन्य फीचर्स सामने नहीं आए है। हालांकि, लॉन्च के वक्त सभी फीचर्स से पर्दा उठा दिया जाएगा।

Oppo Find X9s Pro फोन चीनी मार्केट में 21 अप्रैल को लॉन्च होगा। अभी तक कंपनी फोन के कुछ कैमरा फीचर्स टीज कर चुकी है। फिलहाल, कंपनी ने यह कंफर्म नहीं किया है कि यह फोन भारत में लॉन्च होगा या नहीं।