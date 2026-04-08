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Claude AI फिर हुआ डाउन, Android, iOS और Web सभी यूजर्स हुए प्रभावित

Claude AI एक बार फिर से डाउन हो गया है। यूजर्स ने शिकायत की कि वह एआई चैट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों के डिवाइस में ऐप ही काम नहीं कर रहा है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Apr 08, 2026, 03:04 PM (IST)

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Claude AI down: Anthropic का मशहूर चैटबॉट Claude AI ग्लोबल स्तर पर डाउन हो गया है। लोगों ने शिकायत की है कि वो चैटबॉट की चैट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा, उन्हें कोड से जुड़ी भी परेशानी झेलने को मिल रही है। इसके अलावा, कुछ यूजर्स का कहना है कि वो इस ऐप को ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। Claude AI सर्विस एंड्रॉइड, आईओस व वेब प्लेटफॉर्म सभी जगह प्रभावित हुई है। news और पढें: Anthropic के Claude का नया अपडेट हुआ वायरल! अब फोन से ही करें ये सारे काम, लैपटॉप की जरूरत खत्म

Downdetector रिपोर्ट

Outage डिटेक्ट करने वाली वेबसाइट Downdetector ने भी Claude AI down की पुष्टि की है। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक, दोपहर 12.36 तक 466 यूजर्स ने Claude AI के डाउन होने को रिपोर्ट किया। इनमें 51 प्रतिशत यूजर्स ने जानकारी दी कि वो Claude Chat को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा, 28 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें Claude Code को लेकर दिक्कत आ रही है। वहीं, 14 प्रतिशत लोगों ने ऐप में आ रही दिक्कत को रिपोर्ट किया। news और पढें: अब बिना इंसान की इजाजत AI लेगा फैसले! Anthropic के Claude Code में आया ये खास फीचर

फिलहाल, Anthropic कंपनी ने Claude AI डाउन होने के संबंध में किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। उन्होंने रिवील नहीं किया है कि आखिर बार-बार एआई में किस वजह से आउटेज की समस्या देखी जा रही है। news और पढें: AI करेगा आपका सारा काम, बिना लैपटॉप खोले होगा सब कुछ, Anthropic के Claude में आया खास फीचर

कई लोगों ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X के जरिए भी Claude के डाउन होने की जानकारी दी।

 

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Anthropic Claude AI

आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में Anthropic पिछले काफी महीनों से चर्चा में बना हुआ है। Anthropic ने अपने एआई चैटबॉट Claude को पेश किया था, जो न केवल चैट में आपके सवालों के जवाब देता है बल्कि वो खुद आपके लिए आपका कंप्यूटर कंट्रोल करके आपके लिए काम करता है। इसका मतलब यह एआई सिर्फ आपकी कमांड नहीं मानता बल्कि अपने निर्णय खुद भी ले सकता है। इसी वजह से यह एआई पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ।