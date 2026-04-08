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WhatsApp CarPlay ऐप से उठा पर्दा, ड्राइव करते वक्त आसानी से कर पाएंगे चैटिंग

WhatsApp CarPlay आ गया है। इसका सपोर्ट iPhone यूजर्स को मिलेगा, जिससे वे ड्राइव करने दौरान मैसेज देख पाएंगे और कॉलिंग भी कर सकेंगे। कुल मिलाकर कहें, तो इससे ड्राइविंग अधिक सिक्योर हो जाएगी।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 08, 2026, 10:00 AM (IST)

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photo icon WhatsApp CarPlay update April 2026

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WhatsApp ने पिछले कई दिनों से आ रही लीक्स और रिपोर्ट्स को दरकिनार कर कारप्ले ऐप (WhatsApp CarPlay) को आखिरकार लॉन्च कर दिया है। इस सुविधा का सपोर्ट iPhone यूजर्स को सबसे पहले मिलेगा। इसके जरिए ड्राइविंग करने के दौरान मैसेज चेक करने से लेकर ऑडियो कॉल तक की जा सकेगी। कंपनी का मानना है कि इस ऐप्लिकेशन के आने से ड्राइविंग सुरक्षित हो जाएगी और ड्राइवर बिना डिस्ट्रैक्शन के ड्राइव करते वक्त मैसेज चेक करने के साथ कॉलिंग कर पाएंगे। news और पढें: BGMI खेलने वालों के लिए बड़ी खबर, अब WhatsApp से होगा झटपट लॉगिन, जानें कैसे

व्हाट्सएप के मुताबिक, पहले यूजर्स को CarPlay यूज करने के लिए सिरी (Siri) पर निर्भर होना पड़ता था। इस वजह से ड्राइवर को चैट और अन्य डिटेल दिखने में दिक्कत आती थी। हालांकि, अब कारप्ले ऐप के आने से यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है। ड्राइवर्स को स्क्रीन कारप्ले का पूरा डिस्प्ले मिलेगा, जिससे वे गाड़ी चलाते वक्त आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। news और पढें: LPG: पुराना फोन नंबर हो गया बंद, नहीं बुक कर पा रहे सिलेंडर, ऐसे अपडेट करें नया Number

WhatsApp CarPlay Features

मेटा (Meta) ने कारप्ले ऐप में तीन टैब को जोड़ा है। पहले टैब की बात करें, तो इसमें चैट लिस्ट देखने को मिलती हैं। इससे ड्राइवर्स ड्राइव करते समय आसानी से हाल की चैट्स देखने के साथ अनरीड मैसेज को पढ़ सकते हैं। इससे उन्हें पूरी कन्वर्सेशन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। news और पढें: 1 WhatsApp... 4 फोन में चलाएं, जानें कैसे

दूसरे टैब में कॉल हिस्ट्री देखने को मिलती है। यहां यूजर इनकमिंग से लेकर मिस्ड कॉल तक देख सकते हैं। इसके साथ उन्हें कॉन्टैक्ट का नाम और टाइम भी दिखाई देगा। वहीं, तीसरे टैब में कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, जहां से मैसेज भेजे जा सकते हैं और कॉल की जा सकती है।

प्राइवेसी रहेगी बरकरार

व्हाट्सएप के कारप्ले ऐप को यूजर की सेफ्टी व प्राइवेसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें मैसेज और कॉल End-To-End Encrypted रहेंगी। इसका मतलब है चैट्स को कोई भी नहीं देख सकेगा और पढ़ पाएगा। इससे प्राइवेसी बनी रहेगी।

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कैसे करें इस्तेमाल ?

कारप्ले ऐप का इस्तेमाल करने के लिए ऐप स्टोर (App Store) में जाकर सबसे पहले व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना होगा। अब अपनी गाड़ी में कारप्ले को कनेक्ट करना होगा। इसके बाद कार के डैशबोर्ड पर ऐप दिखाई देने लगेगा, जिस पर टैप करके आप मैसेज चेक कर सकते हैं।