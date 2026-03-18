Huawei MatePad 11.5 की भारत में कितनी होगी कीमत और कहां से खरीद सकेंगे? जानिए सब कुछ

Huawei एक बार फिर भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है और इस बार कंपनी अपना नया टैबलेट Huawei MatePad 11.5 लॉन्च करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि यह टैबलेट भारत में लगभग 5 साल बाद लॉन्च होगा। इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2020 में Huawei MatePad T8 पेश किया था। अब कंपनी ने नए MatePad 11.5 का टीजर जारी कर दिया है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर इसका माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुका है, जिससे इसके कई फीचर्स और कीमत का अंदाजा लग गया है। और पढें: Huawei फिर करेगा भारत में वापसी? Flipkart पर दिखा नया टैबलेट

भारत में कीमत क्या होगी और इसे कहां से खरीद सकेंगे

Huawei MatePad 11.5 की भारत में शुरुआती कीमत लगभग 27,999 रुपये बताई जा रही है। यह कीमत बैंक ऑफर्स, कैशबैक और लॉन्च ऑफर्स के बाद की हो सकती है। इसके अलावा ग्राहक इसे आसान EMI ऑप्शन के साथ भी खरीद सकेंगे, जिसमें 6 महीने तक की किस्तों का ऑप्शन मिलेगा। कंपनी इस टैबलेट को दो शानदार कलर पिंक और सिल्वर में लॉन्च करेगी। लॉन्च के बाद यह टैबलेट खासतौर पर Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

फीचर्स और डिस्प्ले

फीचर्स की बात करें तो Huawei MatePad 11.5 में 11.5-inch का 2.5K PaperMatte डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 2456×1600 पिक्सल है। कंपनी का दावा है कि यह डिस्प्ले आंखों के लिए आरामदायक होगा। इसके अलावा इसका एक Non-PaperMatte वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। टैबलेट में क्वाड स्पीकर सेटअप मिलेगा। डिजाइन की बात करें तो इसमें मेटल यूनिबॉडी और स्लिम प्रोफाइल (लगभग 6.1mm मोटाई) दी जाएगी। इसके साथ ही यह टैबलेट स्टाइलस सपोर्ट और डिटैचेबल कीबोर्ड के साथ आएगा, जो इसे पढ़ाई और काम दोनों के लिए यूजफुल बनाता है।

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बैटरी और परफॉर्मेंस

बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में भी यह टैबलेट काफी दमदार नजर आता है। Huawei MatePad 11.5 में 10,100mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जो 40W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। कंपनी के मुताबिक, यह टैबलेट एक बार चार्ज करने पर 1080p वीडियो को लगभग 14 घंटे तक चला सकता है। इसके अलावा इसमें सिंगल रियर कैमरा सेटअप और मैग्नेटिक स्टाइलस अटैचमेंट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, हालांकि कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इसे जल्द ही भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा।