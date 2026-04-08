Vivo T5 Pro 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट फाइनली कंफर्म हो गई है। हाल ही में कंपनी ने फोन को Flipkart पर लिस्ट किया था, लेकिन उस वक्त फोन Coming Soon टैग के साथ टीज किया गया था। वहीं, अब कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। वीवो का यह फोन 9020mAh धाकड़ बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, फोन इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद 8.25mm पतला ही होगा। फ्लिपकार्ट टीजर के जरिए फोन का लुक और कुछ फीचर्स भी रिवील हो चुके हैं। पोस्टर को देखें, तो वीवो का फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा। साथ ही फोन में ब्लू और ब्लैक दो कलर ऑप्शन पेश किए जाएंगे। यहां जानें डिटेल्स। और पढें: 5800mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला Vivo X200 हुआ 3000 रुपये सस्ता, हाथ से न फिसलने दें बंपर डील

Vivo T5 Pro 5G India Launch date

Flipkart पर Vivo T5 Pro 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन 12 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा। फोन की सेल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। फिलहाल, फोन के फीचर्स से जुड़ी ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं की गई है। हालांकि, आने वाले दिनों में फोन परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले से जुड़ी डिटेल्स रिवील कर दी जाएगी। और पढें: Vivo T5 Pro 5G लॉन्च से पहले Vivo T4 Pro 5G की कीमत धड़ाम, सीधे पाएं 3000 रुपये का Discount

Don’t just play, own the battlefield !

Presenting the all-new T5 Pro with upto 120FPS gaming and 7000mm Vapour cooling chamber for the ultimate gaming experience.

vivo T5 Pro Launching on 15th Apr Search now on Flipkart to know more.#vivoT5Pro #GetSetTurbo #TurboLife… pic.twitter.com/DZfT88RSM6 — vivo India (@Vivo_India) April 8, 2026

Vivo T5 Pro 5G leak Specs

वीवो टी5 प्रो 5जी फोन के फीचर्स ऑनलाइ लीक भी हो चुके हैं। लीक की मानें, तो फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। यह 1.5K रेजलूशन वाला AMOLED डिस्प्ले होगा। यह फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। इसके अलावा, फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करेगा। फोन की बैटरी पहले ही कंफर्म हो चुकी है। यह फोन 9020mAh बैटरी के साथ आने वाला है। इसके साथ फोन में 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

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Vivo V70 FE 5G

आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही कंपनी ने भारतीय मार्केट में Vivo V70 FE 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था। यह फोन 37,999 रुपये की कीमत में आया था। यह दाम फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल का है। वहीं, 256GB स्टोरेज की कीमत 40,999 रुपये है। 12GB RAM + 256GB स्टोरेज को कंपनी ने 44,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। यह फोन 7000mAh की जंबो बैटरी के साथ आता है।