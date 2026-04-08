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Google Chrome यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब मिलेंगे ये 2 धमाकेदार फीचर्स

Google Chrome यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने दो नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। इनसे ब्राउजिंग पहले से ज्यादा आसान, साफ और कंफर्टेबल हो जाएगी। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 08, 2026, 11:56 AM (IST)

Google Chrome

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Google ने अपने फेमस ब्राउजर Google Chrome के लिए दो नए फीचर्स पेश किए हैं, जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं। पहला फीचर है वर्टिकल टैब्स (Vertical Tabs), जिसमें अब यूजर्स अपने ब्राउजर के टैब्स को ऊपर की बजाय साइड में देख सकते हैं। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो एक साथ कई टैब्स खोलकर काम करते हैं। वहीं दूसरा बड़ा अपडेट रीडिंग मोड (Reading Mode) से जुड़ा है, जिसे अब फुल-पेज इंटरफेस के साथ पेश किया गया है, ताकि यूजर्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आराम से कंटेंट पढ़ सकें। news और पढें: Android टैबलेट और फोल्डेबल यूजर्स के लिए Google का सरप्राइज, Chrome में आया धांसू अपडेट

क्या है ये वर्टिकल टैब्स फीचर

नए वर्टिकल टैब्स फीचर के जरिए यूजर्स अब टैब्स को स्क्रीन के बाईं या दाईं ओर देख सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को किसी भी Chrome विंडो पर राइट-क्लिक करना होगा और ‘Show Tabs Vertically’ ऑप्शन चुनना होगा। इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब लंबे टैब टाइटल भी आसानी से पढ़े जा सकते हैं, जो पहले छोटे-छोटे दिखते थे। जब टैब्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, तब उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वर्टिकल लेआउट में यह काम काफी आसान हो जाएगा। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए मददगार है जो मल्टीटास्किंग करते हैं और कई वेबसाइट्स एक साथ खोलकर काम करते हैं। news और पढें: Google Chrome यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट, सरकार ने दी चेतावनी, तुरंत करें ये काम

क्या है ये रीडिंग मोड फीचर

इसके अलावा, Google ने Chrome के रीडिंग मोड को भी अपडेट किया है। अब यूजर्स किसी भी वेबपेज को फुल-पेज रीडिंग मोड में बदल सकते हैं, जिससे सभी अनावश्यक एलिमेंट्स जैसे Ads, पॉप-अप और बाकी डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर को किसी भी पेज पर राइट-क्लिक करके ‘Open In Reading Mode’ ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद पूरा पेज एक साफ और सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में बदल जाएगा, जिससे पढ़ने का अनुभव बेहतर हो जाता है।

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Google लगातार ला रहा है Chrome में नए फीचर्स

Google पिछले कुछ महीनों से Google Chrome में लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा है, हाल ही में भारत में Chrome यूजर्स के लिए Gemini साइड पैनल लॉन्च किया गया था, हालांकि इसमें अभी Auto Browse फीचर शामिल नहीं है। इसके अलावा फरवरी में कंपनी ने Split View और बिल्ट-इन PDF मार्कअप टूल्स जैसे फीचर्स भी पेश किए थे। इन सभी अपडेट्स का मकसद Chrome को और ज्यादा स्मार्ट, आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाना है, ताकि यूजर्स को बेहतर ब्राउजिंग अनुभव मिल सके।