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Huawei MatePad 11.5 और MatePad SE 11 की पूरी डिटेल Flipkart लिस्टिंग में आई सामने, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

Huawei अपने नए टैबलेट Huawei MatePad 11.5 और Huawei MatePad SE 11 को भारत में लॉन्च करने जा रही है। Flipkart लिस्टिंग में इनके फीचर्स सामने आ चुके हैं, जिससे साफ है कि ये टैबलेट दमदार परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और शानदार डिस्प्ले के साथ आने वाले हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 20, 2026, 03:53 PM (IST)

Huawei MatePad 11.5 2026

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Huawei ने भारत में अपने नए टैबलेट Huawei MatePad 11.5 और Huawei MatePad SE 11 को लॉन्च करने की तैयारी तेज कर दी है। दोनों टैबलेट जल्द ही देश में लॉन्च होंगे और इनकी जानकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर लाइव माइक्रोसाइट के जरिए सामने आई है। अब इनकी पूरी स्पेसिफिकेशन लिस्ट भी लीक हो गई है, खास बात यह है कि दोनों टैबलेट कंपनी के अपने Kirin चिपसेट के साथ आएंगे और भारत में इनके सिर्फ Wi-Fi वेरिएंट ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। news और पढें: Huawei MatePad 11.5 की भारत में कितनी होगी कीमत और कहां से खरीद सकेंगे? जानिए सब कुछ

Huawei MatePad 11.5 में क्या दमदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिलेंगे?

Huawei MatePad 11.5 की बात करें तो यह टैबलेट दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिजाइन के साथ आएगा। इसमें Kirin T82B प्रोसेसर दिया जाएगा, जो 2.4GHz तक की स्पीड दे सकता है। टैबलेट में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगी, जो मल्टीटास्किंग और स्टोरेज के लिए काफी है। इसमें 11.5-inch की 2.5K PaperMatte डिस्प्ले दी जाएगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 600 निट्स ब्राइटनेस के साथ आएगी। कैमरे की बात करें तो इसमें 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिससे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। news और पढें: Huawei फिर करेगा भारत में वापसी? Flipkart पर दिखा नया टैबलेट

MatePad 11.5 की बैटरी, डिजाइन और एक्स्ट्रा फीचर्स कितने खास हैं?

बैटरी और बाकी फीचर्स के मामले में भी Huawei MatePad 11.5 काफी मजबूत नजर आता है। इसमें 10,100mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, साथ ही इसमें Wi-Fi, Bluetooth 5.2, एम्बियंट लाइट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर और हॉल सेंसर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। इसका वजन लगभग 515 ग्राम होगा और इसकी मोटाई सिर्फ 6.1mm होगी, जिससे यह काफी स्लिम और पोर्टेबल बन जाता है। खास बात यह है कि इस टैबलेट के साथ डिटैचेबल कीबोर्ड भी मिलेगा।

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Huawei MatePad SE 11 में क्या फीचर्स मिलेंगे और इसकी कीमत कितनी होगी?

वहीं Huawei MatePad SE 11 एक बजट-फ्रेंडली टैबलेट के तौर पर पेश किया जाएगा। इसमें Kirin 710A प्रोसेसर दिया जाएगा, जो 2.2GHz तक की स्पीड देता है। यह टैबलेट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। इसमें 11-inch की Full-HD+ डिस्प्ले दी जाएगी, जिसमें Eye Comfort फीचर और TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिससे आंखों पर कम असर पड़ेगा। इसमें 7700mAh बैटरी के साथ 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। कैमरे की बात करें तो इसमें 8MP रियर और 5MP फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। कीमत की बात करें तो Huawei MatePad 11.5 की शुरुआती कीमत करीब 27,999 रुपये और MatePad SE 11 की कीमत करीब 13,749 रुपये रखी जा सकती है, हालांकि ये ऑफर्स के बाद की कीमतें हैं। दोनों टैबलेट Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।