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Google Photos में आया Video Remix फीचर, मिनटों में एडिट करके बना सकेंगे शानदार वीडियो

Google Photos इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए नया फीचर Video Remix लॉन्च किया गया है। इस फीचर से किसी भी वीडियो को एडिट करके बेहतर बनाया जा सकता है। इसे रोलआउट करना शुरू कर दिया गया है।

Edited By: Ajay Verma | Published By: Ajay Verma | Published: Jul 09, 2026, 04:00 PM (IST)

GOOGLE PHOTOS
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टेक जाइंट Google ने अपने इमेज स्टोरेज ऐप Google Photos को बेहतर बनाने के लिए नया फीचर जोड़ा है। यह Video Remix है, जिसकी मदद से कुछ ही मिनटो में वीडियो को एडिट किया जा सकता है। इस फीचर में AI टेक्नोलॉजी से लैस Gemini Omni का इस्तेमाल किया गया है, जिसे इस साल मई में लॉन्च किया गया था। news और पढें: Google Pixel 11 सीरीज से इस दिन उठेगा पर्दा, जानें कीमत और फीचर्स

Video Remix

Google Photos का लेटेस्ट फीचर वीडियो रीमिक्स यूजर्स को वीडियो एडिट करने के साथ स्टाइलिश क्लिप बनाने की सुविधा देता है, जिसमें बैकग्राउंड से लेकर आर्टिस्टिक इफेक्ट तक को जोड़ा जा सकता है। इस टूल से वीडियो की लाइटिंग को भी ठीक किया जा सकता है। news और पढें: कोर्ट रिकॉर्डिंग मामले पर Google ने दिल्ली हाईकोर्ट से क्या कहा? जानें पूरा मामला

गूगल का कहना है कि अब आकर्षक वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल स्किल की जरूरत नहीं है। बस कुछ मिनटों में वीडियो एडिट की जा सकेंगी। news और पढें: Google Account की 4 काम की सीक्रेट सेटिंग, डेटा सुरक्षित रखने के साथ प्राइवेसी होगी मजबूत

कहां मिलेगा नया टूल

इस लेटेस्ट फीचर को ऐप के क्रिएट टैब में जाकर यूज किया जा सकता है। इसके लिए एंड्रॉइड, आईफोन और आईपैड यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर व ऐप स्टोर में जाकर ऐप अपडेट करना होगा।

कंपनी का मानना है कि इस टूल के आने से यूजर्स आसानी से अपनी वीडियो को एडिट कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीचर को लाने का मकसद यूजर को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। इससे Apple, OpenAI और Adobe जैसी बड़ी कंपनियों को जोरदार टक्कर मिलेगी।

रोलआउट हुआ यह फीचर

कंपनी ने गूगल फोटोज के नए फीचर को गूगल एआई प्लस, प्रो और अल्ट्रा प्लान वाले यूजर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इसका सपोर्ट अमेरिका, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और तुर्की के यूजर्स को जल्द मिलेगा।

Wardrobe

अंत में बताते चलें कि गूगल ने वीडियो रीमिक्स से पहले मई में Wardrobe फीचर को जारी किया था। यह AI फीचर है, जो फोटो में पहने गए कपड़े जैसे जीन्स, टी-शर्ट, जूते, चप्पल, जैकेट आदि का डिजिटल कलेक्शन तैयार करता है, जिससे आप बड़ी सरलता से कपड़े चुनकर पहन सकते हैं।

कंपनी की मानें, तो इस फीचर को यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे यूजर जान पाएंगे कि उन पर कौन-सा कपड़ा अच्छा लगेगा और कौन-सा नहीं। यह फंक्शन उनके बहुत काम आएगा। इसे एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा चुका है। हालांकि, iPhone यूजर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

FAQs

1. Google Photos के नए फीचर का क्या नाम है ?
Ans. गूगल फोटोज के नए फीचर का नाम Video Remix है।

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2. Video Remix की क्या खूबी है ?
Ans. वीडियो रीमिक्स फीचर से वीडियो को कम समय में एडिट करके शानदार बनाया जा सकता है।