Anthropic ने Claude AI Pro और Claude AI Max को भारतीय कीमतें की लॉन्च, जानें ChatGPT से सस्ता है या फिर महंगा?

Anthropic Claude AI के पेड सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए अभी तक भारतीय यूजर्स को भी डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती थी। हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब कंपनी ने फाइनली अपने इन एआई मॉडल्स को भारतीय कीमतों में पेश कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भारतीय यूजर्स को इन एआई मॉडल्स के पेड सब्सक्रिप्शन के लिए डॉलर में पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब वे सीधे रुपये में इन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको बता दें, डॉलर में पेमेंट करना भारतीय यूजर्स को काफी महंगा पड़ता था। सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत के साथ उन्हें फॉरेक्स ट्रांजैक्शन चार्ज व GST चार्ज आदि भी देना पड़ता था। वहीं, अब उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब वे सीधे रुपये में पेमेंट करके Claude का सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे। आइए जानते हैं भारतीय कीमत से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: सरकार ने OpenAI और Anthropic के AI मॉडल्स को मंत्रालयों में इस्तेमाल करने पर लगाई रोक, जानिए क्या है वजह

Claude AI Pricing For Indian users

Claude ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भारतीय कीमतों का ऐलान कर दिया है। साइट के मुताबिक, Claude का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वहीं, अगर आप Claude Pro वाला पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसकी कीमत 2,033 रुपये प्रति महीना है। वहीं, यदि आप एक-साथ सालाना प्लान एक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो इसकी कीमत 23,999 रुपये है। ऐसे में इस प्लान में आप हर महीने 1695 रुपये अदा कर रहे हैं। Claude Max प्लान की बात करें, तो इसकी मंथली कीमत 11,999 रुपये है। वहीं, एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 23,999 रुपये देने होंगे। और पढें: Anthropic ने अपना नया AI मॉडल किया पेश, Claude Sonnet 5 करेगा इंसानों जैसा काम

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How to get Claude AI subscription in Rs

1. सबसे पहले आपको Claude AI की वेबसाइट पर जाना होगा।

2. यहां आपको Claude AI की भारतीय कीमत साइट पर दिखाई देंगी।

3. इसके बाद जो भी प्लान आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं, उसे चुनें।

4. अब उसी के नीचे आपको बिलिंग से जुड़ी जानकारी देनी होगी।

5. इसमें सबसे पहले अपना नाम डालें।

6. इसके बाद अपने देश का नाम, घर का पता व Business Name एंटर करें। बिजनेस नाम ऑप्शन है।

7. सारी जानकारी भरने के बाद आपको पेमेंट पर आना है।

8. इसके लिए आपको अपना Card Number, Expiration date और Security code डालना होगा।

9. इसके बाद टर्म्स एंड कंडिशन को एक्सेप्ट कर लें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। फिलहाल, यहां कंपनी UPI पेमेंट की सुविधा अभी नहीं दे रही है।

Claude Free Benefits

Claude के फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको वेब, आईओएस या फिर एंड्रॉइड चैट की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, आप कोड जनरेट कर सकते है। डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा, यह आपको लिखने, एडिट करने व कॉन्टेंट बनाने में भी मदद करता है। इसके जरिए आप टेक्स्ट व इमेज को एनालाइज कर सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

ChatGPT Price in India

आपको बता दें, ChatGPT का बेसिक वर्जन फ्री है। वहीं, ChatGPT Go की कीमत 399 रुपये प्रति महीना है। Plus प्लान आपको 1999 रुपये प्रति महीना में मिलता है। वहीं, Team की कीमत 2,099 रुपये है। इसका Pro वर्जन 19,900 रुपये प्रति महीने की कीमत में आता है।