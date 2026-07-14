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StepFun लाया दुनिया का पहला AI स्मार्टफोन StepX Neo, बिना ऐप्स ओपन किए एआई एजेंट करेगा आपके सारे काम

StepX Neo नाम का AI फोन मार्केट में दस्तक दे चुका है। इस फोन में मौजूद एआई एजेंट आपके लिए मल्टी-टास्किंग करते हुए कई टास्क पूरे करेगा। यहां जानें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jul 14, 2026, 03:19 PM (IST)

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StepX Neo World’s First Agentic Smartphone: चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी StepFun ने दुनिया का पहला AI एजेंटिक स्मार्टफोन StepX Neo मार्केट में पेश किया है। यह समान्य स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग है। यह iOS या फिर Android जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं बल्कि एआई पर चलता है। अभी तक फोन में एआई यूज करने के लिए आपको अलग-अलग तरह की कमांड देनी होती थी… लेकिन इस एआई फोन के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी का दावा है कि यह पहला कंज्यूमर हार्डवेयर प्रोडक्ट है, जो कि AI एजेंट से इंटीग्रेटेड है और यह खुद-ब-खुद कई मुश्किल टास्क को आपके लिए पूरा कर देता है, जिसमें यूजर्स को कम से कम कमांड देने की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं इस एआई फोन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी सभी डिटेल्स।

StepX Neo के AI फीचर्स

चीनी AI कंपनी StepFun ने अपने यूजर्स के लिए पहला एआई स्मार्टफोन StepX Neo को पेश कर दिया है। फिलहाल, कंपनी ने इस फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। हालांकि, इसकी एआई क्षमताओं से जुड़ी डिटेल्स रिवील कर दी गई हैं। कई ग्लोबल टिप्स्टर्स इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।


खूबियों की बात करें, तो StepX Neo स्मार्टफोन में एआई असिस्टेंट जिसका नाम Step Amoo दिया गया है। यह सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है बल्कि इसे कंपनी ने OS के साथ इंटीग्रेट किया है, ताकी यह आपके लिए मल्टीटास्किंग को खुद परफॉर्म कर सके। आम फोन में जहां ऐप्स व टूल्स को यूजर खुद से ऑपरेट करते हैं… लेकिन इस एआई फोन के साथ ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि इस फोन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह डिवाइस में मौजूद ऐप्स, वेब टूल्स, सिस्टम फंक्शन, बिल्ट-इन टूल्स व वेब सर्विस का इस्तेमाल करके खुद टास्क परफॉर्म करता है… इसके लिए इसे यूजर की ज्यादा कमांड की जरूरत भी नहीं होती।

यह यूजर की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एक्टिविटीज को पूरा करता है। इस फोन में इन-हाउस Step Edge foundation दिया गया है। साथ ही यह कंपनी के कस्टम Step AOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

ऐसे आपके कामों को करेगा पूरा

उदाहरण देते हुए कंपनी ने समझाया कि इस एजेंट की मदद से यूजर इस फोन को अपनी एक पूरी ट्रिप प्लान करने को कह सकते हैं। अब फोन में मौजूद AI एजेंट खुद आपके लिए विभिन्न ऐप्स को ओपन करके आपके लिए ट्रिप प्लान करेगा, जिसमें फ्लाइट बुकिंग, स्टे, ट्रैवल डिटेल्स आदि सब शामिल होगा। इसके लिए यूजर को मैनुअली सभी ऐप्स को ओपन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि यह फोन समय के साथ यूजर की इच्छाओं व जरूरतों को भी समझने की क्षमता रखता है।

सिर्फ बुकिंग व ट्रिपल प्लान ही नहीं बल्कि StepX Neo फोन में ट्रैवलर्स के लिए कई बिल्ट-इन एआई फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें Translate live Conversations मौजूद है। यह आपकी लाइव बातों को, फोन कॉल्स, मैसेज और कैमरे से कैप्चर किए हुए टेक्स्ट को आपके लिए तुरंत ट्रांसलेट कर सकता है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 32 भाषाओं को सपोर्ट करता है।

डिजाइन

फोन के डिजाइन की बात करें, तो इसका बैक पैनल Nothing फोन्स से प्रेरित लगता है। फोन के बैक पर नथिंग जैसा डॉट मैट्रिक्स एलईडी डिस्प्ले पैनल भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ कैमरा के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसके किनारों पर लाल रिंग दी गई है।

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OpenAI डिवाइस का इंतजार है

आपको बता दें, OpenAI को लेकर भी चर्चाएं है कि कंपनी जल्द ही मार्केट में अपना पहला हार्डवेयर एआई डिवाइस लेकर आने वाली है। फिलहाल, इस डिवाइस से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। ओपनएआई से पहले StepFu कंपनी अपना एआई फोन लाकर सुर्खियों में आ चुकी है।